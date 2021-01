"El primer dái fue terrible": la confesión de Silvio Soldán sobre sus días como preso.

Silvio Soldán, el legendario conductor del icónico ciclo "Feliz Domingo", participó del late night show de Jey Mammón, "Los Mammones" (América TV) y habló de uno de los períodos más oscuros de su vida: cuando estuvo preso varios días por estar involucrado en el caso de la falsa doctora Giselle Rímolo. "El primer día fue terrible", reveló.

"Estuve 61 días en un country en Devoto, que es muy lindo, un barrio precioso", indicó Silvio con humor e ironía. Para recordar, Silvio Soldán fue detenido en su casa por la causa que investigaba a su pareja de ese entonces, en 2004. Cabe destacar que la mujer sigue presa en el Penal de Ezeiza.

Y, reflexionando, confesó: "Con la gente de allá no sigo teniendo relación. Yo no soy del palo, soy un gil que fui a parar ahí y todavía no sé por qué". También, aseguró que con los demás reclusos la relación que entabló fue perfecta, aunque admitió que "el primer día fue terrible". "Yo me había resistido a ir", rememoró el conductor.

Además, recordó el consejo que le dio un magistrado mientras estaba preso: "Un juez conocido me fue a ver a la comisaría y me dijo que me haga el enfermo y yo le respondí que cómo hacía. Y ahí me sugirió: 'Hacé que tenés convulsiones'".

La emoción de Silvio Soldán ante la inesperada sorpresa de su hijo Christian

Invitado al magazine de Florencia Peña, el animador recibió una inesperada sorpresa que lo emocionó profundamente: un reencuentro virtual con su hijo Christian.

"¿Cómo lo convencieron?", lanzó Soldán, sorprendido por la aparición de Christian, en un móvil de "Flor de equipo". Luego de que Flor Peña destaque la belleza de su hijo, Silvio Soldán añadió, con orgullo: "Es casi más lindo que yo".

Dándole la palabra a su hijo, las cámaras captaron la emoción de Soldán mientras era homenajeado. "A mi papá lo conocen en todos lados y a él le encanta recibir el cariño de la gente. Siempre le piden fotos, autógrafos, saludos y es gente de todas las edades (...). Desde que nací tengo padres famosos, es la única forma que conozco, no sé como sería de otra forma. Cada vez que hago un trámite y ven mi nombre me preguntan, pero lo llevo con tranquilidad", señaló Christian.

Conmovido por las palabras de amor y afecto, el histórico conductor expresó: "Es que no quiere salir por televisión nunca. Es un fenómeno, un hijo tan bueno y maravilloso. Es un regalo que me dio la vida. Lo adoro, lo admiro profundamente y aprendo mucho de él porque es sumamente inteligente, muy pensante y me hace dar cuenta que estoy equivocado en muchas cosas. Siempre con discreción, elegancia aunque a veces con un poco de dureza también. Y yo lo comprendo y respeto enormemente, y generalmente tiene razón él".