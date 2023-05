Silvina Luna causó conmoción al revelar el mayor padecimiento: "Me encerraban"

La actriz dio a conocer un drama de su adolescencia. Silvina Luna habló sin tapujos sobre la violencia que sufrió en su juventud y contó cómo vive sus problemas de salud.

Silvina Luna se refirió a cuán difícil fue ser adolescente y modelo y reveló el alto grado de violencia que vivía día a día en la escuela. La modelo y conductora de televisión contó detalles de las situaciones vividas en la institución y causó conmoción en los presentes.

"En el colegio me hacían bullying porque salía en una publicidad, me encerraban en el baño, me corrían hasta mi casa. Tenía amigas, pero me tuve que defender sola, era una escuela picante. A los 17 años llegué a Buenos Aires y trabajaba de cualquier cosa y a los 20 entré a Gran Hermano. Siempre seguí hacia adelante, pero también siempre fui muy insegura", comenzó su descargo Luna, en alusión a las difíciles situaciones que atravesó en su vida.. Y, en medio de una entrevista en La Peña de Morfi, sumó: "Cuando tomé la decisión de operarme, del otro lado me encontré con un psicópata, que me dijo que el procedimiento no tenía consecuencias adversas".

Luna se hizo un estudio en 2013 porque se sentía más cansada de lo normal y así se enteró de que tenía los niveles de calcio demasiado altos. Años atrás, la joven se había hecho intervenciones estéticas con Aníbal Lotocki y eso le significó una intoxicación con metacrilato, que le provocó un cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal crónicas.

"Estoy en un tratamiento con medicación para matar a la bacteria y recién después entrar en la lista de Incucai para esperar el trasplante. Entre una cosa y la otra, el año pasado estuve medio año internada. Después de eso, me dijeron que mis riñones no funcionaban y que el próximo paso era la diálisis", relató Luna sobre su actual estado médico. Y agregó: "Después de lo que me pasó no tengo ganas de hacerme nada, quiero aceptar mi cuerpo como es. Todos somos únicos. Y las operaciones nos terminan haciendo a todas iguales. Te convertís en una esclava de un círculo vicioso que no para más. Hay muchas cirugías que no salen como uno quiere -lo que pasa es que eso no sale tanto a la luz-. Hoy lo que creo es que no hay que ponerse nada extraño al cuerpo de uno. Yo lo hice porque no me creía suficiente con lo que tenía y buscaba la valía fuera de mi".

Silvina Luna, sobre su tratamiento de diálisis

La exparticipante de Bailando por un sueño contó cómo atraviesa su tratamiento de diálisis y reveló lo que sintió en el inicio del mismo: "Las primeras veces que iba me ponía muy triste, no dejan que nadie te acompañe. Mi hermano me contiene. Yo siempre lo cuidé a el y ahora él me cuida y me apoya, viene a casa y me prepara una comida, me abraza y eso me ayuda un montón". Y agregó: "Además tengo a mis amigos que son un grupo de contención muy grande. Para atravesar estos momentos es necesario contar con una red de contención".

"Cuando me encontraron el problema hace 10 años empecé a viajar y buscar terapias alternativas, biodecodificación, tomé ayahuasca medicinal", continuó su relato la segunda finalista de Gran Hermano. Y cerró: "Después de indagar en todas esas terapias, empecé a escribir mi libro Simple y consciente. Hoy siento que soy un puente entre gente que necesita un aliento, entre los que se sienten solos y los que no tienen un grupo de red que los contenga"