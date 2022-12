Sigue la guerra entre Alfa y Ariel en Gran Hermano: "En mi vida conocí a alguien así"

Ariel Ansaldo, el nuevo participante de Gran Hermano, disparó con todo hacia "Alfa" y se armó la guerra en la casa.

Walter "Alfa" y Ariel Ansaldo transitan unos días muy tensos en la casa de Gran Hermano, a raíz de un encontronazo en el que ambos se sacaron chispazos. En una de las últimas emisiones del reality show de Telefe, se los ve solos en el patio en absoluto silencio y cuando el participante de 60 años se retiró, Ariel lanzó una serie de comentarios al aire contra él.

"En mi vida conocí a alguien así", soltó Ariel, impresionado por la actitud de "Alfa". "Qué increíble, qué personalidad... difícil, controvertida, todo. Controlador, controlador de todo", siguió el oriundo de Berazategui.

Hace poco tiempo, los dos tuvieron un encontronazo en el cual el participante de 60 años le advertía que no se meta en su juego. Después de ahí, no hubo más relación adentro de la casa.

"Todavía no llegó la persona indicada para sacarlo", lanzó Ariel, en una conversación que tuvo con Coti, Alexis y Thiago. "Qué bueno que se va a poner esto. Muy lindo", dijo con una sonrisa en la cara mirando a las cámaras. "Está jugando con fuego", consideró Santiago Del Moro luego de haber presentado el tape sobre el tenso momento entre ambos.

La familia de Coti, de Gran Hermano, apuntó contra Lucila La Tora

La familia de Coti Romero, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), publicó un furioso comunicado a través de las redes sociales contra Lucila "La Tora" por un polémico posteo sobre su hija.

Coti se convirtió en una de las más odiadas de la casa debido a sus estrategias, sus mentiras y sus traiciones hacia sus compañeros. Muchos de los que están afuera de la casa, como "La Tora", apuntaron contra la joven correntina en sus redes sociales.

La familia de Constanza no dejó pasar la situación y compartió un descargo en sus redes. "Hemos tenido que ver cómo participantes estos días han subido capturas a sus Instagram de imágenes editadas y deformadas de Coti burlándose de su aspecto físico", comienza el texto publicado en la cuenta de Instagram de Coti.

"Estamos sumamente decepcionados de que no les importe nada con tal de meterse nuevamente en esa casa, repito, pueden estar o no de acuerdo con su juego, pero hay límites que no deberían pasarse", sigue el texto. "Nosotros, su familia y amigos, seguiremos compartiendo las muestras de cariño porque en definitiva es lo que a mi hermana le va interesar cuando salga del juego, rodearse de gente que la valoró como jugadora y no intentó juzgarla como persona. Te queremos Coty", cierra.