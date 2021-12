ShowMatch vive el drama de una de sus figuras: "Queda el miedo"

Una de las estrellas de ShowMatch, por El Trece, vive una pesadilla con los ataques de pánico y lo admitió a través de sus redes sociales.

La fama y el estrellato que viven los integrantes de ShowMatch La Academia (El Trece) no implica que todo les vaya de la mejor manera en el día a día. Ahora, otra de las figuras del programa de televisión que conduce Marcelo Tinelli reconoció que sufrió ataques de pánico en el pasado reciente y que todavía lucha para no volver a padecerlos.

Se trata nada menos que de Jimena Barón, una de las componentes del jurado prestigioso del ciclo de "El Cabezón" junto con Carolina "Pampita" Ardohain, Hernán Piquín, Ángel de Brito y Guillermina Valdés. A través de su cuenta oficial de Instagram (@jmena), "La Cobra" no dejó dudas ante la sensible consulta de uno de sus casi seis millones de seguidores en la mencionada red social.

Como parte de una sección en su Instagram en la que contesta las preguntas de algunos de sus fanáticos en las stories, la actriz, cantante y compositora argentina de 34 años no esquivó una consulta bastante delicada acerca de su vida privada: "¿Superaste los ataques de pánico o ansiedad?".

Entonces, "Jime" escribió junto al emoji de un corazón: "Gracias a Dios y a la terapia, hace mucho que no tengo un episodio, pero siempre queda el miedo a volver a tenerlos. Es una convivencia, como todo". Además, para la contestación eligió una foto de ella misma con una sonrisa de oreja mientras llevaba puesto un vestido verde.

Los ataques de pánico de Jimena Barón

En abril de 2021, la joven artista ya se había referido a este tema en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) y había sido contundente al respecto, con muchos detalles de por medio: “Me comenzó a afectar todo lo que se hablaba de mi vida y mi rol de madre, que antes no había pasado...”, comenzó.

Ante De Brito, admitió que se vio afectada por las críticas que recibía a diario y por los ataques de pánico y ansiedad: “A fines de 2019 me comenzó a pasar y en 2020 me comencé a desestabilizar. Siento que me fajan más de lo normal, me atacan de todos lados. Por un momento, colapsé y se me hizo larguísimo. Me vi afectada por la pandemia, pero me hizo bien cerrar el Instagram por unos días. Está buenísimo irnos de las redes y el tiempo muerto me trajo inspiración para escribir”.

“Flor de involución surge de un momento particular de mi vida... Lo único que sentía era ir para atrás, una involución, me sentía fracasada. En un momento estuve patas para arriba, pero crecí un montón y al final terminé siendo muy poderosa”, concluyó en aquel entonces.