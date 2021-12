El duro momento de Claudio Rico, imitador de ShowMatch: "Me encontraron un quiste"

El miembro histórico del staff de imitadores y humoristas de ShowMatch, reveló como atraviesa esta compleja situación de salud.

Claudio Rico, humorista e imitador de ShowMatch (El Trece) y Polémica en el Bar (América TV), sorprendió al brindar una entrevista donde reveló el complejo momento de salud que está atravesando. "Pensé que tenía COVID y cuando me fui a hisopar, me encontraron un quiste en el pulmón derecho", reveló, con detalles sobre su cuadro.

"Empecé con una disfonía, me diagnosticaron una faringitis y cuando me fui a hisopar para ver si no tenía COVID y volver a la tele y la radio, sentí un dolor en la espalda. Me hicieron una tomografía y me encontraron un quiste en el pulmón derecho", contó en diálogo con Pronto. Y sumó: "Eso me preocupó, la angustia me volvió a sacar la voz, se evaluó y no pasó nada. Me hice una serie de estudios y una ecografía de abdomen para ver si encontraban quistes en el hígado. Si aparecían quistes en el hígado íbamos a estar complicados, según los médicos".

Por fortuna, las noticias no fueron para preocuparse pero eso no quitó que Rico mantuviese la cautela: "No encontraron nada, me dijeron que me quedara tranquilo que quizás ese quiste del pulmón lo tengo de nacimiento. Me comunicaron que tenía que seguirlo para ver cómo evoluciona: si crece, si no crece, si se agranda. Dentro de seis meses tengo que volver a hacerme un estudio. Y luego encontraron, sí, que tengo una pequeña hernia hiatal que me produce reflujo y eso me quemó las cuerdas vocales y fue lo que me dejó disfónico y con faringitis".

"Estuve 25 días con disfonía y no podía hacer ningún personaje. No llegaba a los graves y los agudos y solo podía hacer algún personaje de tonalidad media. Fue desesperante y tuve mucha angustia. Quise hacer a Cristina Kirchner y no me salía la voz. Eso me angustió y fue un cuadro horrible porque se juntó lo de la voz con el pulmón y lo del hígado", indicó.

Sobre el final de la entrevista -cuando el periodista le consultó sobre los pasos y cuidados a seguir- el humorista confesó qué fue lo que le indicó el médico cuando le solicitó chequeos periódicos: “'El tuyo (el quiste) al estar en el pulmón, tiene que ser de 10 milímetros para que no pase nada', me dijo y como el mío mide 13, tenemos que ver cómo evoluciona y seguirlo de cerca".