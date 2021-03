Juan Marconi se suma al nuevo reality de El Trece, Showmatch: La Academia.

A un mes de su salida de El gran premio de la cocina, el programa que condujo junto con Carina Zampini en las tardes de El Trece, Juan Marconi es uno de los nuevos participantes confirmados para ShowMatch: la academia, el nuevo reality de Marcelo Tinelli que empieza a mediados de abril. "Nunca participó de ningún reality artístico, no tiene nada que ver con este mundo como participante.

Es conductor y creo que está soltero", anunció Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana y aclaró que solo se conoce su faceta como bailarín en los boliches. "No sé, pero le encanta la cámara", acotó Yanina Latorre. Marconi estuvo al frente El gran premio de la cocina durante diez temporadas y en su despedida, a mediados de febrero, aseguró que buscaba nuevos rumbos en su carrera, tanto en los medios como a nivel político en el club Independiente, del que es fanático.

“Es un día sumamente especial para todos nosotros no solamente porque es el último día de esta décima temporada, sino, además, porque es el último día de Juan acompañándonos. Él ya no va a estar en la próxima temporada, a partir de mañana. Porque tiene mucha energía, fuerza y ganas de descubrir cosas nuevas, entonces hay nuevos horizontes en su mundo”, manifestó Zampini en su último programa.

Y agregó: "A todos nosotros nos moviliza saber que es un día de despedida, pero estamos todos muy felices. Seguramente lo perciben del otro lado, pero también está bueno decirlo: somos un equipo enorme de gente y Juan es querido por todos. Es un gran tipo, un gran compañero”. Mientras que Juan no ocultó su emoción por su salida: “Obviamente es recíproco. Siempre trato de ser útil y no importante, me parece que es algo que logré en el programa, día a día. Me llevo las relaciones. Acá hay gente trabajando que conozco desde los cinco años. Me llevo amigos nuevos de verdad. El gran premio de la cocina es una experiencia hermosa, estoy contento porque pasó y no estoy triste porque se terminó”.

Por lo pronto, el periodista empezará a ensayar en los próximos días para poder estar a la altura de la nueva apuesta del "Cabezón", en la que los participantes deberán probarse en distintas disciplinas como canto, baile y acrobacia, entre otras, y serán evaluados por el jurado conformado por Carolina "Pampita" Ardohain, Ángel De Brito, Hernán Piquín y Jimena Barón.