Se robó el show: el niño de 4 años que impresionó a todos en Got Talent

Aythan es un niño de 4 años que se presentó en Got Talent Argentina y demostró su gran habilidad para tocar los timbales. El video del momento que se emitió por Telefe.

En Got Talent Argentina, el reality show conducido por Lizy Tagliani en Telefe, ocurrió una situación que impresionó a todos en el estudio y a la gente en sus casas. Un niño de 4 años llamado Aythan Valentín Arias generó una euforia desmedida por su habilidad para tocar los timbales, por lo que se ganó el aplauso general.

En la emisión del jueves 24 de agosto por Telefe, Got Talent Argentina recibió a un participante muy particular tratándose nada menos que de un niño de 4 años de edad. Detrás del escenario se encontraban sus padres junto a Lizy Tagliani a la espera de que arranque su performance.

El tema que eligió para tocar los timbales arriba fue Te hubieras ido antes de Huguito Flores. Lo sorprendente de su presentación es que, a pesar de la edad, Aythan pudo mantener el tempo siempre sin desfasarse y respetando los cortes, algo que fue tan notable que generó el grito del jurado conformado por Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña.

En el cierre, todos lo aplaudieron de pie no pudiendo creer lo que acababan de ver. Después de un ida y vuelta divertido entre el jurado, la conductora del programa y la familia del nene, finalmente la votación fue positiva para Aythan. Este momento despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Un mago se le plantó a Abel Pintos en Got Talent en medio de un truco: "Levantaste la voz"

Abel Pintos es uno de los cantantes más reconocidos de la Argentina. Comenzó su carrera tan solo a sus siete años, cuando vivía en Bahía Blanca. En 1997 lanzó su primer álbum Para cantar he nacido y desde ahí en adelante cosechó éxitos como Tu voz, La Llave, Sueño dorado y más. Actualmente es uno de los jurados de Got Talent Argentina, el reality show conducido por Lizy Tagliani en Telefe, donde protagonizó un momento llamativo con un mago rosarino que le hizo un truco de magia que despertó todo tipo de reacciones.

En la emisión del miércoles 23 de agosto, Got Talent Argentina recibió a un mago rosarino que realizó una performance muy cerquita del jurado y del público. El truco de magia consistía en que cada uno debía elegir un número del dado y esconderlo debajo del vaso. Con sus habilidades para detectar mentiras, el artista tenía que descubrir cuál eligieron los jueces.

Cuando llegó el turno de Abel Pintos, la dinámica de su presentación cambió por completo a diferencia de lo que hizo con La Joaqui, Flor Peña y Emir Abdul. "Vamos a usar tu voz, pero lo vamos a hacer de una manera más difícil. Me voy a dar vuelta y me vas a tener que responder 'no sé'. Podés usar un tono alto, medio o bajo, el que elijas te voy a pedir que lo mantengas de una manera monocorde", explicó el mago.

Cuando el cantante de 39 años se sometió a ese truco, el mago se detuvo al momento de llegar al número 6. "Levantaste la voz cuando te pregunté por el 5 y cerraste con un 'no sé' bien alto con el 6, pero me atrevo a decir, aunque me la complicaste, que para mí es el 5", dijo el mago, acertando una vez más, lo que generó la euforia de todos en el estudio.