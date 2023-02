Se peleó en vivo con Mirtha Legrand y reveló un detalle único: "Nunca más"

La actriz Cecilia Rosetto recordó su tensa discusión con Mirtha Legrand en el año 2000 y contó cómo siguió su vínculo con la histórica conductora.

La actriz Cecilia Rosetto recordó su histórica pelea con Mirtha Legrand del año 2000 y reveló detalles jamás contados sobre la posteridad de su vínculo con la conductora de los almuerzos más famosos de la televisión argentina. "Le dije que nunca más", sentenció Rosetto.

El picante intercambio que inmortalizó la frase de Mirtha "estás muy politizada, muy, muy. Muy de izquierda. Demasiado, demasiado" y se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la televisión abierta terminó con Rosetto enojada por la falta de respeto de "La Chiqui" y con el humor caldeado entre las figuras. Nuevamente consultada por este episodio, la actriz habló con Mediodía 750 y reveló: "Yo telefónicamente le acepté las disculpas. Pero acepté las disculpas porque me obligó mi papá".

"Mi papá era un señor muy caballero, era una delicia de persona y por eso era tan querido. Cuando escuchó un par de veces en la televisión que ella pedía disculpas, me llamó y me dijo que le parecía muy grosero que una señora de esa edad me esté pidiendo disculpas y yo no se las acepte. Me decía que no se me ocurra ir nunca más al programa, porque esa mujer era muy mala", agregó.

También, comentó que la visión de su mamá fue totalmente diferente y reconoció: "me decía que no se me ocurra ir nunca más al programa, porque esa mujer era muy mala”. Sobre su padre, Rosetto agregó: "Mi papá me dijo que si no quería que no vaya, pero que cuando me llame por teléfono, porque me llamó varias veces, la perdone".

Cómo siguió la relación entre Mirtha Legrand y Cecilia Rosetto

En otro tramo de la charla, Cecilia contó que tiempo después de la pelea Mirtha "le enviaba mensajes al contestador" y que incluso llegó a recibir un llamado de Carlos Rottemberg, en ese entonces productor del ciclo Almorzando con Mirtha Legrand, y deslizó: "Incluso me llamó Rottemberg para pedirme que fuera. Yo le dije que nunca más iba a pisar el lugar".

Adrián Suar dio la peor noticia sobre Mirtha Legrand: "Complicada"

Adrián Suar dialogó con un programa de espectáculos y confirmó que ya tuvo la primera reunión con Mirtha Legrand y su nieto Nacho Viale para comenzar las negociaciones por el regreso de la diva a El Trece. "La negociación fue complicada", reconoció el gerente de Programación de la señal del Grupo Clarín.

Ante la demora que representaron las negociaciones entre los directivos de El Trece y la productora de Mirtha Legrand el año pasado, Adrián Suar convocó a la StoryLab y la diva paraa comenzar las conversaciones bastante antes y evitar la demora del 2022. Es que la vuelta de "La Chiqui" a la pantalla chica terminó produciéndose recién en septiembre.

Pero este año decidieron comenzar antes las charlas y ya hasta hubo una primera reunión entre las partes, según contó el propio Adrián Suar. "¿Cómo fue la reunión con Mirtha? ¿Se queda en El Trece?", le preguntaron al gerente de Programación en Socios del espectáculo.

Sin esquivar la consulta, Suar replicó: "Fue muy buena. Yo creo que se queda en El Trece, espero. Estuvimos reunidos los cuatro y la Chiqui estaba extraordinariamente bien, lúcida, simpática, graciosa, espero que esté, yo creo que va a estar los sábados". Además, contó que desde el canal propusieron que Mirtha vuelva a los sábados a la noche y Juana Viale se quede en los domingos al mediodía. "El año pasado la negociación fue complicada. Espero que ahora cambie, que para fines de marzo o primera semana de abril o el 20 de ese mes estemos al aire", concluyó el gerente de Programación de El Trece.