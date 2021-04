Desubicada: Yanina Latorre se quejó de los sponsors de LAM y exigió bizcochitos para el programa.

Disgustada por el cambio de horario de Los ángeles de la mañana -que fue desplazado a la primera mañana debido al arranque del nuevo magazine de Mariana Fabbiani- Yanina Latorre volvió al programa que la tiene como panelista afiladísima. Y en la última emisión protagonizó un grosero blooper que no pudo prevenir ya que le dejaron abierto el micrófono antes de ir a un corte: la "angelita" se quejó de una reconocida marca sponsor y demandó unos "bizcochitos".

Yanina fue la encargada de pasar los chivos esta semana en el programa, mientras Ángel de Brito conduce LAM desde Skype ya que se encuentra aislado por haber tenido contacto estrecho con una persona que dio positivo de COVID-19, y tras haberse proclamado como "el alma del panel" arrojó una picante queja al aire tras hacer el PNT (publicidad no tradicional) de unos bizcochitos reconocidos.

Cuando Ángel de Brito mandó al segundo corte de Los Ángeles de la Mañana, a la "angelita" le dejaron el micrófono abierto y se puede escuchar como dice antes de la tanda publicitaria: "Nos podría mandar unos bizcochitos Cachamai, ¿no? Tengo un hambre".

Yanina Latorre reveló que esconde el celular a la noche para que Diego no lo revise: "Lo juro"

Yanina Latorre no tiene ningún tipo de filtro. Y pareciera que tampoco cuenta con un poco de tacto a la hora de comunicar. Pese a no ser periodista, la panelista de LAM cuenta con un rol fundamental en la televisión, por lo que naturalizar actos violentos y bromear al respecto es sumamente grave. En las últimas horas, hizo una revelación que dejó muy mal parado a Diego Latorre, comentarista deportivo de ESPN.

En su visita al programa Lo de Mariana, emitido por El Trece, Yanina se refirió a los problemas que están teniendo la pareja del El Polaco y Barby Silenzi por la separación. Y luego, una pregunta de Mariana Fabbiani derivó en una declaración sumamente repudiable. "¿Ustedes revisaron el teléfono de alguien alguna vez?", consultó la conductora.

Ante la risa de los integrantes del programa, que en ningún momento marcaron que dicha acción tiene una connotación violenta y propia de una relación tóxica, Yanina Latorre tomó la palabra y opinó: "Yo duermo con el teléfono abajo del colchón. No tengo nada, pero me revienta que me revisen. Yo juro que Diego (Latorre) me revisa de noche porque nunca lo agarré, pero a veces lo hace".