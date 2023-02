Se le escapó: Santiago del Moro adelantó quién se va este domingo y hay enojo en las redes

El conductor de televisión fue denunciado en las redes sociales por sospechas de fraude. Santiago del Moro habría soltado una frase que causó sorpresa en todos los televidentes de Gran Hermano.

Santiago del Moro recibió fuertes denuncias en Twitter debido a una polémica frase que varios usuarios escucharon sobre la próxima eliminación de Gran Hermano. El conductor de Telefe fue acusado de evidenciar fraude por parte de la producción por un supuesto comentario sobre quién se iría el domingo.

"A del Moro se le escapó un 'Camila fulminadísima, se va el domingo'", enunció uno de los usuarios de Twitter, por lo que no tardaron en llegar decenas de personas a comentar al respecto y afirmar que escucharon lo mismo. Esta situación generó mucha bronca en varias personas por la posibilidad de que haya poca transparencia en el reality show de Telefe.

"Ya lo tienen todo arreglado y le dijeron a Julieta que fulmine a Camila para que piensen que fue su idea”, “Más cantado imposible”, “Lo amo a Santiago, siempre se le escapa algo” y “Ya no disimulan que ellos sacan a los que quieren" fueron algunos de los comentarios que los usuarios de redes sociales hicieron respecto de la frase de Santiago del Moro.

La denuncia de Laura Ubfal a Walter "Alfa" Santiago de GH

Ubfal se pronunció sobre la relación entre Camila y "Alfa" en Intrusos cuando Nancy Duré la contradijo al argumentar que la joven no se mostró incómoda con las actitudes de su compañero. "¿Sabés qué pasa, 'Nan'? Él no te pide permiso. Lo que hizo conmigo ayer, que fue todo con humor, no digo nada grave, pero entró al estudio, se me abalanzó, me cruzó el brazo y casi me ahorca", enunció la periodista sobre su encuentro con Walter en el programa de debate de Gran Hermano. Y sumó: "Fue con humor, que se entienda lo que digo. No me pidió permiso. No me dijo 'Hola, Laura, te puedo abrazar'", en alusión a la conducta "confianzuda" de "Alfa" que notó en Gran Hermano.

Camila fue fulminada por Julieta y Twitter se llenó de memes al respecto

Julieta Poggio acudió al confesionario para realizar la fulminante y reveló que se la iba a dedicar a Camila por cuestiones de afinidad y juego, además la joven les pidió a los seguidores del programa que todo quede en secreto y que no acudan a los alrededores de la casa a gritar que ella fue quien hizo esa nominación.

Las redes sociales se llenaron de comentarios al respecto y, además de que muchos analizaron la jugada de Julieta, los memes sobre el tema cobraron protagonismo y causaron risa en todos los usuarios de Twitter.