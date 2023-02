Alfa habló de su relación con Camila en Gran Hermano y buscó justificarse: "A propósito"

El participante profundizó sobre su polémico vínculo con su compañera de 21 años e intentó "limpiar" su imagen.

La casa de Gran Hermano sufrió una de las pérdidas más fuertes desde que inició el ciclo. Con más del 50% de los votos en contra, Walter "Alfa" quedó eliminado de la casa en un mano a mano contra Romina. En sus últimas semanas en competencia, el participante generó gran polémica por su vínculo con Camila y algunas actitudes repudiables que tuvo con la concursante de 21 años.

Un día después de su eliminación, el participante de 61 años asistió a El Debate de Gran Hermano y habló de la relación que lo unía a Camila. Sin embargo, intentó justificarse ante las actitudes que tuvo con la joven que muchos televidentes acusaron de "manipuladoras", "misóginas" y "fuera de lugar".

Cuando los panelistas empezaron a profundizar sobre algunas de sus actitudes cuestionables hacia la participante, Walter negó todo y aseguró que "todo era un juego". “Yo no lo viví como un sometimiento. Yo lo viví como que todo lo que hacía Camila molestaba. Es un juego y estaba jugando. Si me equivoqué, listo perdí”, se justificó el exparticipante.

Luego, Walter hizo hincapié en uno de los últimos dichos que terminaron por dejarlo fuera de la casa que fue cuando le dijo a Julieta que él intentaría mantener una relación amorosa con Camila fuera de la casa. En este marco, "Alfa" aseguró que fue algo que dijo de forma adrede para medir a sus compañeras. "Lo que dije de Camila fue a propósito. Yo varias cosas las hice o dije para ver cuánto tiempo tardaban en ir a contarlo a la habitación", confesó.

Además, también habló de su vínculo con Marcos y las especulaciones de que él estaba celoso del salteño porque Lattanzzio gustaba de él. "A Marcos lo nominé porque pensé que nadie lo iba a nominar. No estaba celoso de Marcos, para nada", aseguró Walter "Alfa" con seriedad.

Por último, "Alfa" se refirió a la situación que empezó a debilitarlo dentro de la casa y no se mostró arrepentido de su actitud con los últimos participantes que ingresaron. "Yo a Ariel y Camila los recibí con la mejor. Pero sentí que hubo un gran vacío hacia Camila, yo creo que les jodió todo de ella. Yo creo que Camila es una persona brillante, que se destaca", empezó por decir "Alfa". Luego, añadió: "Lo de Ariel fue más allá. No tengo nada personal contra él porque estaba jugando. Pero cuando me trató de que yo estaba sometiendo a una mujer vulnerable y ahí yo me lo quería comer crudo, porque el entró después de haber leído todo el reglamento. Estaban 14 personas mirando".

Por qué hubo una manifestación en la puerta de Gran Hermano tras la salida de Alfa

En la gala de eliminación de Gran Hermano se vivió una situación muy sorprendente. Durante la jornada del pasado domingo 12 de febrero, Walter "Alfa" Santiago quedó eliminado con Romina Uhrig y curiosamente no pudo ser recibido en el estudio de Telefe debido a una manifestación que tuvo lugar en las afueras de la casa.

La salida de "Alfa" se dio con fuegos artificiales que los propios participantes pudieron ver. Pese a que el hombre de 61 años acusó a "los peronistas" de celebrar su salida y la permanencia de la exdiputada, fue el propio Santiago del Moro el encargado de aclarar que fuera de la casa había una manifestación que impedía el paso del auto que transportaba al concursante.

Sin embargo, y con el correr de las horas, se conocieron los verdaderos motivos por los que Walter no pudo llegar al estudio de Telefe para ser recibido por el conductor y la enorme tribuna de fanáticos de Gran Hermano.

De acuerdo a lo que se conoció minutos después de que terminara la gala de Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago no pudo llegar al estudio de Telefe por una manifestación del SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos), que desde hace semanas reclama mejoras salariales para los trabajadores.