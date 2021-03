El exabrupto de Fernando Carlos ante una picante devolución de Betular.

Aunque es conciliador y siempre está para aconsejar a los participantes, Damián Betular no se priva de hacer críticas plagadas de ironía sobre los platos de los participantes de MasterChef Celebrity 2. Y en la gala del martes tuvo un inesperado cruce con el periodista deportivo Fernando Carlos que derivó en un insulto que el famoso largó al aire, una vez se fue el chef de su isla de trabajo. "Me re cago a pedos", lanzó Carlos, para retrucar la picante crítica de Betular.

Cuando Betular se enteró que Fernando Carlos iba a preparar waffles como su receta para presentar ante el jurado, inquirió: "¿Waffles vas a hacer? Pero, ¿tenés la wafflera?". Ante la respuesta afirmativa del periodista, quien procedió a explicar que tenía "harina, huevo, leche y una mermeladita", el chef arremetió con una irónica sentencia: “Pasamos al festival del waffle y yo me voy”.

“Armalo como un postre lindo. Tiene que ser perfecto un waffle de 60 minutos", señaló Damián Betular, dando a entender que la preparación era demasiado sencilla para todo el tiempo que tenía el participante. “Yo quiero que logres que Martitegui pueda decir metáforas positivas”, añadió, sumándole más presión a Fernando Carlos.

Un tanto confundido por los caprichos del jurado que modificaron su energía puesta en la receta, Fernando Carlos aprovechó el momento en que Betular dejó su isla para mirar fijo a cámara y soltar, sin filtro: “Uh, me re cagó a pedos”.

"La mermelada es rica pero yo no siento esa emoción del waffle. No está. Es una galleta marinera", fulminó Germán Martitegui, enojado. Por su lado, Betular añadió: "Cuando me lo contaste me imaginé tres cuadrados perfectos, esponjosos, con manteca de maní, dorados, con dulce de leche, mermelada y todas las frutas por arriba con una bocha de crema fría. Y tenemos esto: una tostada vieja con queso crema y mermelada de durazno".

Dolido por lapidaria crítica, Fernando Carlos reflexionó: "No sé que me duele más: si la galleta marinera o la tostada vieja". Sumando más ironía al desencanto del periodista deportivo, Betular comentó: "Ya sé como debería llamarse el plato. Deja vú. Porque esto es volver al panqueque que nos serviste el primer día". "Estoy lleno de moretones por la devolución y cancelando los planes que tenía para el jueves", cerró Carlos, dándose por vencido, con el delantal gris y en medio de una nueva chance de dejar el certamen de gastronomía más popular de Argentina.