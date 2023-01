Se filtró un audio que confirmaría que Coti Romero vuelve a Gran Hermano

Salió a la luz un audio que confirmaría que el regreso de Coti Romero a Gran Hermano es inminente.

Corren fuertes rumores de que Coti Romero, la reciente eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe), podría volver a la casa muy pronto por pedidos de la producción.

La joven correntina se convirtió en uno de los personajes más controversiales de la casa debido a sus estrategias, sus maldades, sus mentiras y sus traiciones. A pesar de que el público la terminó sacando, se dice que el rating del reality habría bajado considerablemente desde su salida y que la producción evalúa su regreso.

Este rumor salió a la luz luego de que se filtrara un audio de Javier Romero, el padre de Constanza. El hombre dio una entrevista para Radio Sudamericana en la que habló sobre el desempeño de su hija dentro de la casa y, en medio de la conversación, tiró un dato que llamó la atención de los televidentes.

"Les puedo dar la primicia, si se da, se da, sino no. Me gustaría que Coti siga afuera, pero me dijeron que cuando salió, el rating de Gran Hermano bajó mucho y no es lo mismo sin ella", relató Javier. Y agregó que desde la producción "le dijeron que hay grandes posibilidades, no esta semana, pero le dijeron que esté atenta para la próxima, porque cualquier cosa puede pasar".

"Y ella está enloquecida porque quiere entrar de vuelta", sumó el hombre. A pesar de que Romero se fue de la casa con un amplio porcentaje de votos del público, las redes sociales también se llenaron de comentarios de personas diciendo que era la mejor jugadora y que la casa está cada vez más aburrida desde su partida. Por lo pronto, la producción no dio ninguna noticia sobre su regreso, por lo que habrá que esperar un par de semanas más para ver si esto sucede.

El enojo de Coti Romero con la producción de Gran Hermano

Recientemente, Coti Romero habló sobre su salida de Gran Hermano y dijo no haberse sentido del todo cuidada por la producción. "La gente que está hablando mal de mí también me está ayudando un montón a crecer, y obviamente la gente que habla bien o crearon cuentas de clubs de fans los quiero mucho, pero siento que todo me está ayudando, sea malo o bueno", relató en Cortá por Lozano (Telefe), en relación a las críticas que recibió.

Y agregó que a pesar de los "haters", prefiere ser criticada antes que haber pasado desapercibida. Sin embargo, confesó que le hubiese gustado que la producción explicara mejor la diferencia entre jugadores y personas. "Yo no soy traicionera ni me arrepiento de nada de lo que hice porque era un juego, pero sí tendrían que haber mejorado un poco el explicarle a la gente lo que hacía. La vida no es lo mismo que Gran Hermano, yo no soy así", concluyó.