Se filtró quién es el periodista que sale con la hermana de Thiago de Gran Hermano

La hermana del ex participante de Gran Hermano fue descubierta con un periodista, quien curiosamente se encuentra en pareja con una famosa actriz.

La hermana de Thiago Medina, de Gran Hermano, se vio envuelta en un nueva escándalo ya que habría sido encontrada en una situación amorosa con el periodista Martín Lema. Se trata de un comunicador uruguayo que salió con Silvia Süller, Alejandra Pradón y ahora está en pareja con la actriz Noemí Alan.

Camila Déniz participó de un videoclip de Lema en el que tuvo que besarlo por cuestiones ficciones, pero las versiones indican que el acercamiento entre ambos habría pasado los limites de la actuación, según informó Pronto. Noemí Alan se habría enterado de esta situación y por eso la relación con el uruguayo estaría en su peor momento.

La propia Silvia Süller habló sobre su vínculo con Lema y aclaró que no lo consideró un novio: solo hicieron videollamadas durante la pandemia por las que ella le cobraba y, cuando se empezar a abrir las posibilidades de viajar, la exvedette le dijo que no lo quería ver, por lo que nunca lo conoció en persona.

"Con Noemí aún no he hablado porque quedó todo tenso, claramente", expresó el periodista en diálogo con Pronto, sobre el álgido momento personal que atraviesa por la exposición de su supuesta infidelidad a la actriz famosa en la década del 80. Y agregó: "En la filmación del videoclip fue todo muy divertido, tomamos de más, una cosa llevó a la otra. Pero con Cami somos amigos. Tenemos una muy buena relación, pero es de amistad. Nada más".

Lema comentó que Alan fue a verlo al hotel donde estaba parando y allí lo encontró con la hermana de Thiago, por lo que habría brotado de furia. "No tendría que haber pasado", cerró.

Thiago dio a conocer sus verdaderos sentimientos hacia Nacho en Gran Hermano

Después de que se hablara de un supuesto amorío entre Nacho y Thiago de Gran Hermano, el último eliminado de la casa se pronunció sobre ese vínculo y explicó: "Con él tomamos una re afinidad porque somos los dos más chicos de la casa. Nos identificábamos mucho, hablábamos un montón. Me hacía acordar mucho a mis amigos. A mí me caía re bien, pero no había nada más que eso".

De esa manera, el concursante de GH dio a entender que solo se trató de una buena amistad su vínculo con Nacho y también lo tildó como el posible ganador del juego.