Se cae en picada: crisis en El Nueve por la noticia abrumadora que recibió el canal

Crisis en El Nueve por la noticia abrumadora que recibió el canal.

El Nueve está enfrentando uno de sus momentos más difíciles y el último fin de semana recibió una noticia demoledora. Los detalles de los números que preocupan al canal en medio de la lucha diaria por el rating y un contrincante inesperado en América TV.

El último fin de semana El Nueve mostró una perfomance preocupante en cuanto a rating se trata, con un acumulado promedio de 0.7 puntos de rating el domingo. Esto lo posicionó solo tres décimas por encima de la Televisión Pública y a seis décimas por debajo de América TV.

La tendencia al bajo rating en El Nueve está generando incomodidad y el regreso de Infama a la pantalla de América TV solo complica las cosas para el canal perjudicado. Días atrás, la periodista y conductora Susana Roccasalvo recibió un trago amargo con los últimos números del rating de su clásico Implacables, magazine que otrora fue muy rendidor para El Nueve, frente a Infama con la conducción de Marcela Tauro. Aunque en su primera emisión Infama perdió contra Implacables -el programa de espectáculos de Marcela Tauro promedió 1.1 puntos de rating contra 1.3 de Susana Roccasalvo en El Nueve- la tendencia de público le jugó una mala pasada a Roccasalvo en las últimas mediciones del programa.

Por el momento El Nueve no anunció nuevas propuestas en su programación para tentar a los televidentes. En la actualidad, el programa de archivo Bendita TV es el "caballito de batalla" de la señal y Beto Casella es la figura más cuidada. Muy diferente es la situación de la periodista Karin Cohen, quien está sufriendo destratos en el canal luego de que no le sea comunicado el inminente final de su ciclo y su reemplazo (algo que hasta ahora no llegó a concretarse porque Graciela Alfano y Carmen Barbieri, las dos figuras que sonaban para ocupar la conducción de la tarde de El Nueve, no cerraron contrato).

Peligro en El Nueve por la acusación contra Beto Casella: "Me hacían mierda"

Beto Casella quedó "contra las cuerdas" luego de una dura acusación de la mediática Yanina Latorre, quien sacó a flote su pelea con el conductor de Bendita TV (El Nueve) y reavivó "la guerra" de los canales de aire. "Me odia", sentenció la conductora de América TV en un furioso descargo.

Días atrás Beto Casella volvió a referirse a Yanina Latorre, mediática que lo demandó por hostigamiento en su programa Bendita TV, y contó el detrás de escena de su pelea: "Tuvimos una mediación con la señora Arruza y ella quería que no la nombremos más en Bendita, pero no. En tanto no la nombre descalificatoriamente y agraviando... además, recogiamos lo del mediodía y lo poníamos a la noche. Yo le digo, en plena mediación, 'si vos me lo pedís como mujer, madre de dos chicos, yo no puedo hacer otra cosa que obedecerte. Como caballero y como tipo', pero no legalmente. Medio que así quedó la mediación".

Cuando las declaraciones de Casella llegaron hasta Yanina Latorre la mediática no hizo esperar su descargo y con fiereza le contestó: "Está pidiendo pista. Evidentemente viene perdiendo el rating contra Ángel y va al programa de Flor de la V, Los Profesionales, que me tienen alquilada. Roccasalvo y Beto Casella hacen todas las notas sobre mí (...) Beto Casella es un misógino peyorativo de mujeres. ¿Por qué dice Yanina Arruza? Yo me llamo Yanina Arruza y no reniego de mi apellido, pero artísticamente soy Yanina Latorre como Mirtha es Legrand. No sé por qué el insiste siempre en subestimarme".

"Me odia y no sé por qué (...) Me decían loro barranquero, me hacían mierda. Me sentí totalmente hostigada. Hacía 40 minutos de informe de mierda, yo tenía hijos chicos, donde yo era un loro y tenían un señor enano era Diego. Era todo una parodia de la familia Latorre y la gente que lo consumía me bardeaba, me insultaba. Todo a costa mía porque les medía. Yo no cambié el perfil, soy la misma, pasa que él tuvo que empezar a callarse la boca porque empezó a quedar como un misógino. A Marina Calabró le pasó lo mismo, le hizo una demanda a Beto porque él se obsesiona. (...) Marina se lo ganó. Se obsesiona con las minas. Me hacían quedar como una loca", detalló Yanina Latorre sobre los motivos que la enfrentan a Beto Casella. Por el momento, Beto Casella no respondió a las acusaciones de Yanina Latorre ni le dedicó un descargo en la televisión, radio o redes sociales.