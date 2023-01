Santiago del Moro se cansó y se la pudrió a Alfa en Gran Hermano

El conductor de Gran Hermano se pronunció en contra del concursante del reality de Telefe. Santiago del Moro explicó los motivos de su enojo con Alfa.

Santiago del Moro dedicó unos minutos del aire de Telefe para referirse a la broma que junto a Walter "Alfa" Santiago le hicieron a toda la casa. El conductor de Gran Hermano se mostró algo enojado por las críticas que recibió debido a la angustia que sintió Romina Uhrig como consecuencia del chascarrillo del participante de 61 años, quien simuló que abandonaría la casa.

"Les quiero hacer una pregunta. Ubíquenme en tiempo de espacio. En el juego de roles, ¿quién era quién? Alfa era el del cumpleaños. La que manejaba y organizaba todo era Romina, que es la dueña de casa. Camila. Yo les cuento lo que pasó", comenzó su descargo el conductor de Telefe en diálogo con los panelistas de El Debate, sobre la broma que Gran Hermano le había propuesto hacer a Alfa para hacerle una fiesta de cumpleaños.

"La misión era de Alfa. Yo tenía que hacerle la segunda para completar su premio, que aparte de comer una paella todos los integrantes de la casa puedan ver una película de autos con él..., entonces yo le hago la segunda. Cuando Alfa la ve llorando a Romina, abandona el juego", continuó Del Moro, agregó el animador de GH.

Santiago aseguró que el llanto de Romina quebrantó mucho a Alfa en su broma y concluyó: "Me dejó a mí con toda la carga de contener a toda la casa con algo que era para él. Yo no manejé pero la vi quebrada en serio a Romina y no me gustaba que pase por esa situación con algo que ya estaba cumplido, aparte. Alfa había llegado hasta la puerta (de la casa), le habían creído, lo habían llorado y todo. Ya estaba cumplido".

La postura de Gastón Trezeguet en el conflicto entre Santiago del Moro y Alfa

El panelista Gastón Trezeguet se pronunció a favor de Alfa y manifestó: "Yo le creo a Alfa. Me parece que es auténtico en esta emocionalidad que siente (por su cumpleaños). De ahí a que le dure una semana, dos o hasta mañana, es otra cosa". Y agregó: "Pero pensemos que él relató lo que fue su cumpleaños anterior, solo y con una historia de amor frustrada y que había pasado el peor cumpleaños de toda su vida".

"Y, en esta oportunidad, la imagen de toda la casa festejando como si fueran todos amiguitos de Alfa, era impensada hace algunas semanas atrás", concluyó el panelista que fue parte de la primera edición de Gran Hermano en 2001 y quedó en el tercer puesto.