Santiago del Moro expuso una interna en MasterChef: "No los aguanta más"

Santiago del Moro ventiló una pelea entre participantes de MasterChef Celebrity 3 y su testimonio causó revuelo en el programa de Telefe.

MasterChef Celebrity 3 está en una etapa sumamente decisiva de la competencia en donde las presiones y las pruebas de cocina son cada vez más difíciles y exigentes. Por lo tanto, los famosos protagonizan cada vez más chispazos entre ellos. De hecho, en una de las últimas galas, Santiago del Moro expuso una interna entre varios participantes del programa de Telefe.

Todo sucedió en gala de eliminación del pasado domingo, cuando Juariu le dio un consejo a Tomás Fonzi justo minutos antes de que los concursantes de delantal negro definieran cada plato. "Quedan tres minutos", le dijo ella. Y el actor reaccionó de manera eufórica: "¡No, Juariu!". Y la influencer, quien se encontraba en el balcón porque tuvo una buena semana, reaccionó: "Bueno, te digo para que vayas viendo".

Del Moro, conductor de MasterChef, dio un anuncio para los participantes: "Chicos, ahora a emplatar. Es el último minuto de la noche. En 60 segundos esto se termina". Tras una serie de gritos e indicaciones por parte de los famosos que se encontraban en el balcón, Mica Viciconte tomó de punto a Fonzi y le manifestó lo que debía hacer con el pollo: "La piel va primero".

Participantes de MasterChef Celebrity 3.

El actor no le respondió y continuó con la preparación. Por lo tanto, Mica volvió a insistir con un grito: "¡No, Tomi! La piel va primero. ¡La piel va primero! A los costados". Tomás Fonzi no soportó los consejos y le respondió: "¡Ya está, ya está! Sigo yo, sigo yo... gracias, los amo". Santiago del Moro intervino y le puso claridad al asunto con un anuncio: "Tomás Fonzi acaba de callar al balcón. Le dijo: 'Déjenme en paz, yo sigo. Les agradezco. No los aguanta más".

Tras el momento tenso, Viciconte no se lo tomó bien y concluyó: "A mí, no. Te estaba ayudando". Y agregó: "¿Sabés qué? Suerte, pepi". ¿Cómo continuará la relación entre Mica y Tomás tras este cruce de palabras?

Lista de participantes que quedan en MasterChef Celebrity 3

Catherine Fulop (actriz).

Peque Pareto (judoca medallista de oro en JJOO).

Joaquín Levinton (música).

Denise Dumas (conductora y actriz).

Paulo Kablan (periodista).

Mica Viciconte (panelista y deportista).

Mery del Cerro (presentados, actriz y modelo).

Tomás Fonzi (actor).

Juariu (influencer).

¿Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.