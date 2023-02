Santiago del Moro apuró al novio de Julieta Poggio: se picó en Gran Hermano

Santiago del Moro cruzó de manera tajante a Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio, y en la gala de Gran Hermano se vivió una tensa situación. El incómodo momento que tuvo lugar en el reality de Telefe.

A poco tiempo de que termine Gran Hermano, Santiago del Moro recibió una particular reclamo por parte de Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio. Durante la gala del pasado miércoles 15 de febrero, el conductor le puso los puntos y lo cruzó de manera tajante en la pantalla de Telefe.

Todo comenzó luego de que el conductor advirtiera que Lucca estaba presente en la tribuna de GH. "Che, está el novio de Julieta. ¿Cómo andás, Lucca? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Después voy a ir a hablar con vos", le consultó Del Moro, consciente de que el joven ya lleva casi cuatro meses sin ver a su pareja.

En dicho momento, Lucca le hizo un particular pedido a Santiago. "Escuchame, Santi. Necesito que me hagas la 2 y que me dejes mandarle algo por el Día de los Enamorados", le reclamó. "No, es que viste...", reaccionó el animador. Y el novio de Julieta insistió: "Preguntale a Gran Hermano, dale".

Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio, le hizo un particular pedido a Gran Hermano, pero Santiago del Moro se lo negó.

Sin embargo, y de manera picante, Del Moro le respondió: "Hay que estar adentro, viste.. es como complicado...". Y luego le dio a entender que Julieta podría haber hecho algún pedido por el Día de los Enamorados: "Yo igual dije en un momento que si alguien quería pedir algo, lo hiciera..., pero obviamente eso era para los participantes de la casa".

"Ah, claro...", contestó el joven, de manera seca. Finalmente, Santiago cambió de tema y le preguntó por la foto que subió en las redes sociales junto a la actriz: "Pusiste una foto en las redes, ¿no?". "Sí, obvio", señaló.

Quién son los nominados de Gran Hermano del miércoles 15 de febrero

Finalmente, la placa quedó conformada por Camila, Lucila "La Tora", Daniela, Julieta y Nacho, casi todos los participantes que quedan dentro de la casa. Mientras tanto, quienes más resuenan en redes para conformar la placa son Daniela Celis, Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar y Camila Lattanzio. En tanto, Romina fue la líder de la semana, por lo que tendrá que salvar a una persona, excepto a Camila, que como fue fulminada no puede ser rescatada de la placa.

Cómo votaron los participantes

Julieta: fue la autora de la fulminante y votó a Camila.

Camila: le dio dos votos a Lucila "La Tora" y uno a Daniela.

Lucila "La Tora": le dio dos votos a Daniela y uno a Julieta.

Marcos: le dio dos votos a Lucila "La Tora" y uno a Daniela.

Daniela: le dio dos votos a Nacho y uno a Lucila "La Tora".

Romina: le dio dos votos a Nacho y uno a Marcos.

Nacho: le dio dos votos a Julieta y uno a Daniela.

Quién le hizo la fulminante a Camila Lattanzio

En la gala del miércoles 15 de febrero se conoció que el autor de la fulminante fue Julieta Poggio y que decidió hacérsela a Camila Lattanzio luego de que el público le advirtiera con gritos que ella era "una traidora". De este modo, la bailarina mandó directo a placa a su compañera y cambió el juego, ya que con esta jugada no permitió que otros participantes la voten.

"Hay cosas que no me cierran de ella, cosas de tibia. Escuchamos cosas y cuando le preguntamos nos lo niega en la cara. También lo hago porque probablemente, esta semana nos quieran mandar a Dani y a mí en placa porque Romi es líder. Entonces, como no pueden ir por Camila, va a haber más gente en placa y quiero que se dividan los votos", mencionó entre los motivos de haber tomado esta decisión.