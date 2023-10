Sandra Borghi contó en El Trece lo impensado con un famoso actor: "Es hermoso"

Sandra Borghi ventiló en El Trece cuál es el particular acuerdo que tiene con su pareja y qué reconocido actor es su "permitido".

Sandra Borghi es una periodista, locutora y presentadora de El Trece que cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la televisión. A pesar de esto, es muy poco lo que se sabe sobre su vida privada. En las últimas horas, brindó una entrevista íntima en la que sacó a la luz detalles desconocidos sobre su relación con su actual pareja, Fernando Casanello, con quien lleva nueve años de relación. Para sorpresa de todos, la periodista confesó que ambos tienen "permitidos", es decir, personas específicas con las cuales sería válido cometer una infidelidad. Lejos de mostrarse misteriosa, Borghi reveló cuáles son los suyos.

La conductora estuvo como invitada en Poco Correctos (El Trece), donde le hicieron diferentes preguntas vinculadas a su camino profesional, la política y demás temas de interés general. En medio de la charla, la panelista Agostina Scalise la sorprendió con una pregunta al hueso sobre su vida íntima: "Te quiero preguntar... Me llegó el rumor de que te gusta mucho Pep Guardiola". Entre risas, Sandra admitió que este rumor era cierto. Además, agregó qué otro famoso actor es su otro "permitido".

"Es verdad, te juro por Dios. Me encanta, es hermoso. Tengo dos permitidos que los sabe mi marido, lo hemos charlado. Uno es Leo Sbaraglia", confesó. Acto seguido, contó una anécdota sobre el primer día en que lo conoció en un estudio de televisión. "Voy a maquillaje un día, yo embarazada de Juana, gorda, explotando, y estaba Leo Sbaraglia en maquillaje. Y yo... 'me estás jodiendo que estás acá'", comenzó diciendo.

"Era como que me derretía, nunca antes lo había visto en mi vida. Yo, con la panza (NdeR: estaba embarazada), digo 'me tengo que ubicar, me tengo que ubicar'. Y le digo 'mirá, está mal que te diga esto, pero después, ¿podemos tener algo nosotros?'", reconoció, divertida. Al contrario de lo que se esperaría, no lo mantuvo en secreto. "Después se lo conté a mi marido, pero está permitido, él también tiene su permitido", aclaró. Cuando Estefanía Berardi le preguntó cuáles son los permitidos de Fernando, Borghi amagó con decirlo, pero luego se arrepintió: "Sí, una es... no, no te lo puedo decir, ja".

Sandra Borghi reveló cuál es el particular acuerdo que tiene con su pareja

Durante una entrevista con Para Ti, Sandra Borghi también reveló cuál es el particular acuerdo que tiene con Fernando. La periodista contó que comenzaron su romance nueve años atrás, un Día de los Enamorados, y que desde entonces, se eligen todos los días. Cuando comenzaron a salir, Borghi redactó un contrato en el que le propuso a Fernando renovar cada seis meses la decisión de seguir juntos.

"Ese día nos vamos a comer solos, nos miramos a la cara y nos decimos un montón de cosas. Es el momento en que volvemos a elegirnos y a firmar el contrato. A mí eso me hace sentir libre: yo ya estuve casada, él ya estuvo casado, entonces los dos nos sentimos libres con este concepto y con la elección de renovar todo el tiempo", explicó.

En este sentido, sumó que lo escribieron con la esperanza de no sentirse atados mutuamente, a pesar de estar en una relación cerrada. "Lo escribimos hace mucho tiempo, cuando empezamos a salir, es un contrato que tiene cláusulas y las respetamos, es la letra chica, los 'sí' y los 'no'. Ese contrato lo volvemos a leer y lo renovamos y modificamos según lo que nos va pasando, y por eso no nos casamos básicamente, porque nos elegimos libres, sin ataduras ante nada y ante nadie. Eso es lo que simboliza para nosotros el contrato. A nosotros eso nos funciona, es nuestro pacto", concluyó.