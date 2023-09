Ángel de Brito destrozó a Poco Correctos, programa de El Trece: "En la Justicia"

Ángel de Brito apuntó durísimo contra "Pollo" Álvarez y "Chino" Leunis, conductores de Poco correctos por El Trece.

Ángel de Brito sorprendió a todos en la emisión de LAM al apuntar directamente contra Poco correctos, el ciclo que conducen Joaquín "Pollo" Álvarez y "Chino" Leunis en la pantalla de El Trece, por algo que dijeron en el ciclo del Grupo Clarín. "Escuché que dijeron", detalló el conductor del exitoso programa de América TV.

Hace unos meses, Fede Bal y Estefanía Berardi fueron los protagonistas de un verdadero escándalo que sacudió el mundo del espectáculo. El hijo de Carmen Barbieri le fue infiel en más de una oportunidad a Sofía Aldrey, su pareja de entonces, quien se vengó haciendo públicos mensajes privados, y subidos de tono, del actor y conductor con otras mujeres, entre las que estaba Berardi. Muy enojada con lo sucedido, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) llevó a la Justicia a Aldrey y Yanina Latorre (quien por entonces era su compañera en LAM).

El miércoles 27 se realizó una audiencia de conciliación en la Justicia que no fue positiva, ya que Berardi deseó continuar con el tema. En ese sentido, quien sorprendió al hablar del tema fue Ángel de Brito, que se despachó contra Poco correctos por algo que dijeron en el ciclo de El Trece.

"Hoy escuché que dijeron, en el programa de el Pollo y el Chino, que les mando un beso, ¡que hubo una audición!", opinó, molesto. Para dar detalles de su crítica, el conductor explicó cuál es el término correcto para referirse a estas situaciones: "Eso es un casting para una obra de teatro, en la justicia es audiencia".

“Hoy hubo una audiencia de conciliación que duró, literalmente, cuatro o cinco minutos. Ella (por Berardi) dijo que el juez explicó muy bien todo, y es un mediador ¡No tiene idea, pobrecita!", aseguró Yanina Latorre. Para concluir, agregó: "Además dijo que Tauro le pidió disculpas, pero yo ¿por qué lo voy a hacer si no mostré nada? También me parece patético que esté Sofía Aldrey, estuvo por Zoom desde Madrid. Y no hubo acuerdo, le preguntaron a nuestros abogados si querían decir algo y contestaron que no. A mí lo que me nombran es cómo le llegaron los chats a Tauro”.

Ángel de Brito dijo lo que nadie sabe de Flor Vigna: "Nos hundió"

Ángel de Brito es un presentador de televisión, más conocido por ser el actual conductor de LAM (América TV). Muy a menudo, invita a diferentes figuras a su programa para entrevistarlas. Mientras algunos encuentros resultan exitosos, otros terminan en fuertes escándalos mediáticos. Precisamente eso es lo que sucedió con Flor Vigna, figura del Bailando 2023 (América TV), quien lo enfrentó al aire en el certamen de baile por temas del pasado. Rápidamente, se desató una guerra y más tarde De Brito filtró en sus redes sociales un dato desconocido sobre la bailarina.

Todo comenzó en la pista del Bailando, cuando Vigna le reclamó que le había dado un puntaje demasiado bajo porque no iba a LAM cuando la invitaban. El periodista le respondió que no era así y se generó un tenso ida y vuelta en vivo. Más tarde, se dirigió a su cuenta de Twitter para hacer un contundente descargo contra la pareja de Luciano Castro, en el que dio a conocer un dato que nadie sabía.

"Lo único que quiero aclarar de mi parte es que no tengo nada personal, cosa que es obvio. A Noelia Pompa, que tampoco me gustó, la puntué mal o Anita y el Bicho no me mataron y también (le puso bajo puntaje)... inclusive mis amigos quedaron todos con unos puntos espantosos y fueron a la sentencia la semana pasada", se defendió De Brito en su programa.

Además, agregó que la artista "se ofendió" simplemente porque dijo que no le gusta cómo canta. "Tengo derecho a decirlo... Ahí empezó a mezclar todo y me hace quedar como un extorsionador: que la mato porque no viene al programa. No me interesa que vengas nunca Flor, pero no hay ningún tipo de conflicto", aclaró.

En este sentido, el presentador culpó a Vigna de haberle bajado el rating al canal: "No sé por qué Flor mezcla todos los temas. Sí me molestó, por eso le dije ayer que era una maleducada al inventar que yo la mataba porque no venía al programa. Flor Vigna, las últimas tres veces que vino, nos hundió en el rating, que es lo único que me importa". Luego, escribió un filoso tweet: "Otra mentira: la última vez que vino fue el año pasado. Y no la invité más, porque me hundió el rating las últimas tres veces. Lo recuerdo perfectamente".