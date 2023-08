Sandra Borghi y una muerte inesperada: "Con el cuerpo helado"

La periodista no pudo contener las lágrimas al hablar de la muerte que la toca muy de cerca.

Sandra Borghi se quebró en El Trece al hablar de una inesperada muerte que la toca muy de cerca. La famosa periodista no pudo disimular el shock por la noticia y se tomó unos minutos para hacer un fuerte descargo.

Al aire en Poco Correctos, el nuevo ciclo "El Pollo" Álvarez y "El Chino" Leunis, Borghi habló de la muerte de Mariano Caprarola e hizo un fuerte descargo sobre el fallecimiento de su amigo. "Perdón, pero estoy con el cuerpo helado. Quiero hablar con la mamá de Mariano. Él me viste y me asesora desde la amistad. En la fiesta de 15 de mi hija nos vistió a todos: a mi mamá, que debe estar desmayada frente a la tele ahora y no lo debe poder creer. Le hizo el vestido de 15 a mi hija, me vistió a mí, todo”, lanzó con la voz quebrada.

En este marco, hizo una fuerte denuncia sobre Aníbal Lotocki y volvió a exponer la mala praxis que le ejerció a Caprarola que desembocó en su muerte. "Él, lamentablemente es una de las víctimas del caso Aníbal Lotocki, eso primero. Yo lo digo porque hablé hace unos días con él y sabía que se iba a internar. Se estaba sacando el líquido del cuerpo que le había generado unas piedras".

Luego, sumó: "Voy a ser muy cuidadosa con esto. Mariano fue una de las primeras víctimas que presentó denuncias, que estaba en la investigación judicial de este caso. Se estaba sacando el líquido del cuerpo mediante un tratamiento que nunca terminé de entender bien y hace 15 días me llamó llorando diciendo ‘amiga estoy feliz porque mis riñones están bien’ y llorábamos los dos". "Se internó para sacarse unas piedras. Fue y se internó solo. Confirmamos que entró a operarse para sacarse unas piedras, se descompensó, se desestabilizó y no pudieron reanimarlo", sentenció Borghi, entre lágrimas.

Sandra Borghi se fue del país y lanzó un sorpresivo mensaje: "No fue fácil"

Sandra Borghi tomó una importante decisión al abandonar el país de manera repentina. La conductora que trabaja en TN y El Trece compartió la noticia a través de un posteo realizado en sus redes sociales, donde se la vio junto a su marido en unas playas paradisíacas.

Después de la cobertura de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Sandra Borghi se fue del país sorpresivamente. Los motivos fueron comunicados por la propia periodista mediante una publicación hecha en su cuenta oficial de Instagram.

Borghi renovó los votos matrimoniales con su marido en Aruba, una pequeña isla del Caribe frente a las costas de Venezuela. "Cuando la vida te sorprende y te regala un momento como este, no te resista al destino. Con estas playas soñadas, nos abrazó y nos hizo vivir una de las experiencias más lindas de nuestras vidas", expresó.

El hecho de estar afuera de Argentina por unos días generó que no esté en Arriba Argentinos, el noticiero que conduce junto a Luis Otero en El Trece. "Dejar el trabajo, los chicos, la familia, la vida, al menos por unos días, no fue fácil. Es por eso que armamos toda una red de contención en donde mi mamá y algunas amigas colaboraron para poder concretar este sueño que teníamos, quedándose al cuidado de los chicos", precisó.

El momento romántico que vivió con su esposo se dio los primeros días de agosto y mostró cada detalle del excéntrico viaje al Caribe a través de varias imágenes publicadas en sus redes. "La verdad es que ni Fer ni yo somos personas muy románticas pero nos divertía la situación de jugar a los novios otra vez. Y fue un acierto, se los recomiendo", concluyó Borghi.