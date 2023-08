Salió a la luz la terrible discución entre Lanata y Marina Calabró: "No pasa"

El episodio que provocó un fuerte cruce entre los periodistas en pleno programa de radio. La explicación de la panelista.

Jorge Lanata y Marina Calabró trabajan juntos desde el 2016. La hija de Juan Carlos Calabró se sumó a Lanata sin Filtro en ese año y desde entonces se encarga de las columnas de espectáculos. La relación entre ellos fue excelente, pero hace algunas semana ocurrió un episodio que provocó un tenso intercambio.

El episodio lo desencadenó la salud de Wanda Nara. Luego que se conociera que la conductora de MasterChef estaba internada, el conductor de radio Mitre aseguró que la empresaria tenía leucemia, un diagnóstico que ella tiempo después indicó no había recibido de sus médicos.

El accionar de Lanata fue calificado de poco empático e irresponsable por buena parte de las figuras de los medios. Incluso su columnista se mostró en desacuerdo en pleno aire.

El video de ese fragmento del programa se volvió viral y cuando la periodista visitó LAM negó que"“haya sido algo arreglado entre los dos”. “La verdad es que él se mandó solo y yo no comparto”, sostuvo Calabró, reiterando su postura respecto a los temas de salud y luego añadió: “Pero la ventaja de laburar con Jorge Lanata es que se lo podés decir y que no pasa nada. Podemos pensar distinto”.

Cabe destacar que el presentador de Periodismo para todos fue ampliamente repudiado no solo por sus colegas, sino también por miles de personas en las redes sociales. Por último, Marina hizo hincapié en la libertad que tiene a la hora de trabajar: “Obviamente que él lo dijo, es su programa y prima su criterio, pero no es el mío. Y él no me pide que piense como él. En ese sentido, creo que se trata de respetarnos, en la diferencia en este caso”.

Yanina Latorre dijo lo que nadie esperaba sobre Jorge Lanata

Yanina Latorre sorprendió con una insólita confesión sobre Jorge Lanata. La panelista brindó una entrevista en donde, fiel a su estilo, hizo varias declaraciones que generaron polémica. Sin embargo, la que más sorprendió fueron sus dichos sobre el famoso periodista.

Invitada a Desayuno Americano, ciclo que conduce Pamela David en América TV, Yanina habló sin filtros de su vida en pareja, qué la enamoran de los hombres y la forma en la que elige vincularse románticamente. Fue entonces cuando reveló que una infidelidad por "un polvo" no le parece motivo para separarse.

"Si encuentro a un tipo que me calienta sí, pero sería más viva", reveló la panelista de LAM ante la consulta de si le sería infiel a Diego Latorre. Ante esto, reveló cuál sería el tipo de hombre por el que podría engañar a su marido: "Me calientan los tipos inteligentes".

Finalmente, y generando la sorpresa de muchos integrantes del programa, Latorre aseguró: "Yo a Lanata me lo hubiera engrampado". La panelista tiene un vínculo muy cercano al periodista hace años e incluso una vez se volvieron virales por darse un beso en vivo. Sin embargo, Latorre dejó en claro que, hasta el momento, nunca le fue infiel al padre de sus hijos.