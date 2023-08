Yanina Latorre dijo lo que nadie esperaba sobre Jorge Lanata: "Engrampado"

La famosa panelista hizo una polémica confesión sobre el reconocida periodista y generó conmoción.

Yanina Latorre sorprendió con una insólita confesión sobre Jorge Lanata. La panelista brindó una entrevista en donde, fiel a su estilo, hizo varias declaraciones que generaron polémica. Sin embargo, la que más sorprendió fueron sus dichos sobre el famoso periodista.

Invitada a Desayuno Americano, ciclo que conduce Pamela David en América TV, Yanina habló sin filtros de su vida en pareja, qué la enamoran de los hombres y la forma en la que elije vincularse románticamente. Fue entonces cuando reveló que una infidelidad por "un polvo" no le parece motivo para separarse, motivo por el que sí estaría con otro hombre aunque esté casada.

"Si encuentro a un tipo que me calienta sí, pero sería más viva", reveló Latorre ante la consulta de si le sería infiel a Diego Latorre. Ante esto, reveló cuál sería el tipo de hombre por el que podría engañar a su marido: "Me calientan los tipos inteligentes".

Finalmente, y generando la sorpresa de muchos integrantes del programa, Latorre aseguró: "Yo a Lanata me lo hubiera engrampado". La panelista tiene un vínculo muy cercano al periodista hace años e incluso una vez se volvieron virales por darse un beso en vivo. Sin embargo, Latorre dejó en claro que, hasta el momento, nunca le fue infiel a su marido.

Yanina Latorre reveló su pasado con Jorge Rial y dejó sorprendidos a todos: "Se me cayó la bombacha"

Yanina Latorre habló sobre una situación que vivió con Jorge Rial en los comienzos de su carrera que la hizo sentirse amenazada. La madre de Lola y Dieguito Latorre se pronunció sobre el escándalo que vivió su familia en 2017 por la infidelidad de su esposo con Natacha Jaitt y cuestionó el accionar de Rial en aquel momento.

Jorge Rial se mostró enojado con los programas de América TV y acusó a sus conductores y directivos de usar a su hija Morena para generar rating cuando la joven no estaría equilibrada emocionalmente. Ante esta realidad, Latorre reaccionó con bronca y señaló doble moral en el discurso de Rial tras poner en comparación la actual situación que vivió ella hace años.

"Hasta ese momento, yo le tenía terror a Jorge porque me habían invitado a una cena en Punta del Este, me sentaron al lado de Silvia D´Auro y la foto salió en todos lados. Él por DM me pone ¿Cómo vas a explicar que eras amante de Córdoba? El arquero Colombiano. Se me cayó la bombacha, le tuve terror", denunció Latorre sobre una amenaza que sufrió por parte de Rial en el pasado. Y siguió: "Yo me calenté y ya no me importó nada. En ese momento, estaba en el Bailando, le di un mano a mano a Ángel y a nadie más porque todos querían una nota conmigo pero yo no tenía nada que decir. Las preguntas era para él, para que dijera por qué me engañó".

Yanina Latorre contó que sus hijos no pudieron prender la tele durante seis meses debido al tratamiento que Rial le dio a su caso y que la gente cargaba a los entonces adolescentes. "Dieguito tenía 13 años, jugaba al fútbol y le decían de todo. Volvía a mi casa llorando. Débora D’Amato, que era muy amiga nuestra, quería ganar un punto con su conductor, lo lleva a la casa de Rial engañado y lo terminan convenciendo para que le de la nota. Yo no sabía nada de eso. ¿Y él ahora se enoja porque durante 3 semanas hablaron de su familia? Por favor", sostuvo.