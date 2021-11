Sabrina Rojas sorprendió a todos al hablar de Luciano Castro: "Acá hay amor"

Sabrina Rojas despidió a Luciano Castro con unas dulces palabras, después de meses de haber trabajado juntos en la obra Desnudos.

Luciano Castro anunció su retiro de la obra de teatro Desnudos y dio su última función en Buenos Aires esta semana, antes de irse a Mar del Plata durante la temporada de verano. Sabrina Rojas, actriz y además expareja de Castro, compartía escenario con él en la obra. En las redes, le dejó un cálido saludo de despedida.

A pesar de que Luciano y Sabrina tomaron caminos separados hace algunos meses y ambos ya tienen una nueva pareja en su vida (él, a Flor Vigna y ella, a ‘El Tucu’ López), ambos mantienen un vínculo saludable de expareja. Sin embargo, se rumoreó que él se bajó de la obra para dejar de compartir escenario con ella. En su reemplazo, Esteban Lamothe tomará su papel.

“Somos un hermoso equipo que tiene la suerte de hacer lo que nos gusta y divertirnos juntos arriba y abajo del escenario. Desnudos no termina, pero sí se termina una etapa de esta obra. Todas las personas que trabajaron con Luciano Castro saben el enorme compañero que es. Gracias por ser tan generoso siempre. Ese escenario te va a extrañar y nosotros más. ¡Te amamos, gordo!”, escribió Rojas en su cuenta de Instagram.

Al rato, compartió una publicación de la cuenta oficial de la obra y escribió: “Acá hay amor”. En algunos programas de farándula, como en Mañanísima, se dijo que Luciano había abandonado la obra porque quiere separar las cosas y enfocarse en su relación con Flor Vigna, a quien recientemente ayudó con su debut de artista, actuando en su nuevo videoclip UY!.

Historia subida por Sabrina Rojas a su cuenta de Instagram.

“Uno de los motivos es, él se lleva bien con Sabrina, que no quiere trabajar más con ella. Quiere separar eso porque él está en pareja con Flor Vigna. En un momento de la obra, ellos se manosean, se tocan, y él está con Flor. Por Sabrina, Luciano decidió irse de la obra”, aseguró el periodista Pampito.

El debut de Flor Vigna como cantante y el estreno de UY!

Flor Vigna fue ridiculizada en las redes con el estreno de su nuevo video musical, UY!. Después de haber contado públicamente que estuvo meses invirtiendo dinero y energía en sus comienzos con la música, el estreno de su videoclip dio mucho de qué hablar en Twitter, que se llenó de memes y de comentarios de burla hacia ella y Luciano Castro, que aparece en algunas tomas.

Según los internautas, el estilo de Vigna es idéntico al de Jimena Barón, que también fue defenestrada cuando sacó sus primeras canciones: mismo ritmo, mismo estilo, mismo concepto vacío en cuanto a lo lírico e incluso señalaron que canta igual a Barón. En los comentarios, la mayoría de los usuarios manifestó sentir “vergüenza ajena” al ver el audiovisual.

Durante una entrevista con Revista Caras, Flor expresó: “Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico. Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir ‘yo no vuelvo ahí’”.