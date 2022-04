Sabrina Carballo apuró a Chanchi Estévez con una pregunta fulminante

Sabrina Carballo le hizo una incómoda pregunta a "Chanchi" Estévez en El Hotel de los Famosos: la inesperada respuesta del exfutbolista.

En El Hotel de los Famosos (El Trece) los participantes atraviesan distintas situaciones emocionales, desde risas hasta peleas, momentos incómodos, traiciones y situaciones muy difíciles de digerir. Este fue el caso de “Chanchi” Estévez y Sabrina Carballo, quienes tienen un doble desafío ya que, al ser exnovios, tienen que verse la cara todos los días. En medio de un juego de preguntas y respuestas, “Chanchi” tuvo que contestarle una pregunta fulminante: si alguna vez le había sido infiel.

El exfutbolista y Sabrina estaban sentados en una mesa junto a algunos de sus compañeros del reality, como Alex Caniggia, Majo Martino, Pato Galván y Martín Salwe, jugando a un juego de preguntas y respuestas. Así, todos se vieron obligados a contestar con absoluta sinceridad diferentes preguntas sobre sus vidas personales. Cuando fue el turno de la actriz, aprovechó para hacerle una pregunta muy incómoda a su ex.

“Esta pregunta viene con un bagaje enorme de información. ¿Me fuiste infiel?”, le preguntó Sabrina sin dar vueltas. “Definime qué es ser infiel”, le respondió “Chanchi”, a lo que ella le dijo que podía abarcar desde haber besado hasta haber tenido algún encuentro íntimo con alguna mujer que no haya sido ella, durante el tiempo que estuvieron juntos. Estévez se quedó en total silencio y, después de una pausa, susurró: “¿Alguna pregunta más?”.

“¿Quién?”, quiso saber Carballo. Sin embargo, “Chanchi” no estuvo dispuesto a responder esta pregunta frente a las cámaras. “No contesto”. En otros de los clips en los que aparecen hablándole a la cámara, el deportista dijo que nunca había le había sido infiel pero que sí se le había pasado por la cabeza: “No por haber estado con otra mujer, sino de pensamiento y esas cosas. Se lo podría haber dicho, pero bueno, se dio así”. Por su parte, Sabrina aseguró que la conversación no iba a quedar allí y que iban a charlarlo en privado. “Salimos de acá y vamos a chalar, esto no va a quedar así”, cerró.

La relación de Sabrina Carballo y “Chanchi” Estévez

Sabrina y Estévez tuvieron una relación de cuatro años y terminaron su relación hace 15 años. Después de todo ese tiempo en pareja, volvieron a enfrentarse cara a cara en este reality. Aparentemente, tienen un trato ameno al día de hoy e incluso se tienen mucho cariño. “Creo que no hay una persona que no te haya dicho el amor que yo tengo por él. Él sabe que yo lo adoro con el alma. Me gusta haberme encontrado con Maxi porque de verdad hace 15 años que no lo veo. Y cuando estoy medio maricona, saber que él está ahí me da como tranquilidad”, relató Sabrina.