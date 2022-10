Rusherking iba a darle una sorpresa a La China Suárez y Pampito se la arruinó: "No me di cuenta"

El cantante le quiso hacer una propuesta romántica a su pareja y se vio arruinado por el periodista. "Pampito" reveló en vivo la compra que Rusherking le hizo a "La China" Suárez.

Sebastián "Pampito" Perelló le arruinó al propuesta de compromiso a Rusherking, quien compró dos anillos para declararle su amor a Eugenia "La China" Suárez. El periodista contó en televisión cada detalles del plan del músico de trap, por lo que la sorpresa quedó caduca.

"Él mismo se comunicó con el dueño de la joyería y le dijo 'necesito dos anillos de compromiso. ¿Qué opciones tenés? Las necesito para ya mismo'. Yo no sé si lo sabía la China, capaz que le estoy arruinando la sorpresa a Rusherking. Igual la China se va a enterar… Tienen razón, no me di cuenta", comenzó su descargo Perelló en Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri conduce por Ciudad Magazine.

Carmen Barbieri se percató de lo que habían hecho en su programa e intentó excusarse: "¡Era una sorpresa y se la estamos arruinando!", con cara de incomodidad.

Las palabras de "La China" Suárez sobre su noviazgo con Rusherking

A pesar de que en un comienzo la relación entre la actriz y el cantante hizo mucho rudo mediático, desde hace semanas la pareja disfruta de tiempo lejos de la prensa. Suárez se expresó sobre su amor por su novio en una entrevista con Jey Mammón en La Peña de Morfi, en la que reveló cómo se conocieron y el proceso de enamoramiento que atravesaron. "Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. De hecho, nunca había estado con alguien más chico que yo, nunca en mi vida y no me había fijado y tenía mucho prejuicio", comenzó su descargo la artista. Y agregó: "Tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo. Para con los demás no los tenía, pero conmigo sí. Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa".

"No nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos de Cupido, uno de su lado y otro del mío. Llevaban y traían. Él es muy tranquilo y a mí me gusta eso. Si hubiera sido un pesado, me hubiera venido a hablar. No", continuó la celebridad que comenzó su carrera en tiras de Cris Morena y aclaró que disfruta mucho de cada momento que vive junto con el intérprete de hits como Además de Mí y Perfecta.