Rusherking estalló de furia contra Rodrigo Lussich: "Dejate de joder"

Rusherking estalló de furia contra Rodrigo Lussich en las redes. El conductor de Socios en el Espectáculo humilló al cantante luego de escuchar la versión en vivo de Después de Ti que presentó el novio de la China Suárez junto a Alejandro Lerner en Perros de la Calle, el programa radial de Andy Ksnetzoff.

Rodrigo Lussich no tuvo pelos en la lengua al momento de criticar la afinación de Rusherking y lo humilló en vivo. El periodista sentenció: "Rusherking canta en vivo y es horrible. Pero igual a la China Suárez no le importa porque está disfrutando la vida con el pebete. Disfruta la vida con el pebete, van al pelotero, la pasan divino, pero él canta horrible". De esa forma atacó también la relación del artista con la China Suárez.

Rusherking se hizo eco de las acusaciones y respondió a través de su cuenta personal de Twitter, donde manifestó su enojo: "Estos giles que te equivocas una vez y ya te salen a matar, vos estás de conductor de un programa que se basa en hablar de la vida de los demás. Déjate de joder". De esa forma el cantante enfrentó directamente a Rodrigo Lussich por los dichos en su contra.

Aunque después el artista le pidió disculpas a sus seguidores por el exabrupto: "Perdón gente me descargo por acá porque me tienen los huevos llenos, siempre me quedo callado". Rusherking se cansó de permitir que todos hablen de él sin defenderse y por ese motivo es la primera vez que lo vemos poner límites a los dichos sobre él.

Rusherking dejó en claro qué fue lo que le pasó ese día

El artista respondió preguntas de sus seguidores en Instagram en las historias y fue ahí donde explicó qué fue lo que ocurrió ese día y por qué tuvo problemas de afinación. Rusherking expresó: "Estoy con una bronquitis muy fuerte hace dos semanas, no puedo abrir la garganta ni hablar sin que me duela, tampoco escucho bien por lo mismo. Canté sin mis IN EARS y sin nada, hice lo que pude la verdad. Ya cuando me recupere le digo a Alejandro de grabar un acústico nuevo para ustedes".

Rusherking dejó en claro que le gustaría poder tener otra oportunidad de demostrarle al público que está a la altura de las circunstancias para poder cantar con Alejandro Lerner en vivo, pero para eso debe recuperarse de la bronquitis que le afecta el oído y por lo cual tiene dolor de garganta.