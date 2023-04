Romina Uhrig debutará en la televisión con su propio programa: "Se viene"

Un canal contrató a Romina Uhrig para protagonizar un nuevo ciclo televisivo: los detalles sobre el proyecto.

Romina Uhrig, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), reveló cuáles son sus proyectos laborales para un futuro cercano, ahora que ya salió de la casa más famosa del país. Afortunadamente, la exdiputada llamó la atención de un canal que la contratará para protagonizar un programa en la televisión, en el que lucirá uno de sus mayores talentos, y les anunció la noticia a sus fanáticos con una inmensa alegría.

Ya son varios los ex "hermanitos" que recibieron propuestas en los medios. Recientemente, Julieta Poggio anunció que trabajará en la nueva obra de teatro Aven, del grupo de teatro Fuerza Bruta. Asimismo, Coti Romero, Daniela Celis, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares también recibieron varias propuestas vinculadas el mundo del espectáculo. En el caso de Romina, un canal le puso el ojo encima y la contrató para un nuevo programa.

Se tratará de un ciclo de cocina, en el que Uhrig podrá desplegar su pasión por la gastronomía, tal como lo demostró dentro de la casa más famosa del país. "Muy muy muy pronto se viene. ¿Adivinen qué?", les preguntó Romina a sus fanáticos. "La cocina de Romina...", adelantó. La noticia generó furor entre los fanáticos de la ex "hermanita", aunque por el momento, se desconocen detalles sobre este programa y ni siquiera se sabe en qué canal será.

Romina Uhrig considera romper su contrato con Telefe

Recientemente, se filtró que Romina estaba muy indecisa con respecto a su futuro laboral. Al igual que el resto de sus compañeros, tiene un contrato con Telefe que establece que no podrá trabajar en otros canales durante determinado tiempo. Sin embargo, varios exintegrantes de la casa se quejaron de que Telefe les pone esta regla pero, al mismo tiempo, no les da oportunidades laborales. Precisamente este fue el caso de Romina y, según trascendió, podría romper su contrato con el canal.

“Romina estuvo hablando con su entorno y ella está indecisa y pensando en romper el contrato, lo mismo que hizo 'Alfa', porque siente que no le están dando trabajo", adelantó Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). En esta líena, la panelista explicó que Uhrig "no está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada y está buscando representante, alguien que la mueva un poco más, porque no está teniendo los resultados que esperaba”.

“¿Ella pensó que iba a tener más laburo en la tele? ¿Sabe cantar, bailar, es periodista? No está preparada de nada Romina... Bueno, la cocina tal vez sí, eso lo compro", comentó "Pampito". Algunas semanas atrás, Romina había dejado en claro que no le interesaba volver a la política y que su lugar estaba en los medios. "No voy a ser candidata, no está en mis pensamientos. Mi cabeza está en otros proyectos. Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise, ojalá que se me abran las puertas en los medios", declaró, en diálogo con el programa de radio La Mañana CNN (CNN Radio Argentina).