Romina Uhrig confirmó todo lo que le pasa con L-Gante: "Me encanta"

Romina de Gran Hermano se sinceró sobre su relación con L-Gante, en medio de los rumores de romance con el cantante.

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), rompió el silencio sobre las versiones que la vinculan con L-Gante. Estos rumores salieron a la luz tras una foto que publicó el creador de la cumbia 420 en su cuenta de Instagram, en la que se podía ver a los dos juntos, de noche y adentro de un auto. Esto generó una enorme incertidumbre entre los fanáticos del reality, ya que la exdiputada parecía no tener ningún vínculo con el cantante antes de esto.

Junto a aquella foto, L-Gante había escrito: "Nos fuimos con la reina". Sin embargo, a las pocas horas eliminó la foto, lo cual despertó aún más sospechas entre sus seguidores. Días después, Romina fue interceptada por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) y no tuvo más opción que contar la verdad. "¿Ayer saliste a bailar con L-Gante?", le preguntó el notero.

"Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero. Te ven con alguien y ya piensan que estás con esa persona y nada que ver", respondió. Cuando el movilero le preguntó si estaba con Walter Festa, el padre de sus hijos, Romina asintió. "¿Te gusta la música de L-Gante?", insistió el periodista, a lo que Uhrig dijo: "Sí, me encanta. Yo lo banqué dentro de la casa, lo recontra defendí de 'Alfa'".

"¿Por qué L-Gante borró la historia?", le preguntó el movilero. "No sé qué pasó, no tengo idea. Con L-Gante nos reuniones, tuvimos que charlar un trabajo", respondió Romina, dejando en claro que los motivos de su juntada no fueron románticos. Cuando el entrevistador le preguntó si iba a aparecer en un videoclip del cantante, la exdiputada respondió que "estaría bueno". Por último, respondió desde cuándo se conocen: "No nos conocíamos, nos conocimos ahora. Empezamos a hablar por Instagram. Conmigo fue súper respetuoso, estamos haciendo algo que no lo puedo decir, por el momento, pero ya se van a enterar".

Romina Uhrig debutará en la televisión con un nuevo programa: de qué tratará

Recientemente, Romina adelantó que un canal la contrató para tener su propio programa de cocina, en el que podrá lucir su amor por la gastronomía, tal como lo hizo a lo largo del reality. "Muy muy muy pronto se viene. ¿Adivinen qué?", les preguntó la exdiputada a sus fanáticos. "¡La cocina de Romina!", exclamó. La noticia despertó una gran felicidad entre los seguidores de Uhrig, aunque todavía no se filtraron detalles sobre este nuevo proyecto.