L-Gante pasó la noche con Romina Uhrig, subió una foto y la borró: "Con la reina"

L-Gante publicó una misteriosa foto con Romina Uhrig, de Gran Hermano, y más tarde la eliminó.

L-Gante sorprendió en las redes sociales al publicar un video junto a Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe). Esto resultó especialmente llamativo para los fanáticos del reality, ya que nunca antes se habían mostrado juntos y no había ningún rastro en las redes sociales de que se conocían de algún lado. De un día para el otro, el creador de la cumbia 420 publicó una foto junto a la ex "hermanita".

La foto fue tomada durante la madrugada del jueves 27 de abril de 2023. En aquella imagen, se puede ver que estaban adentro de un auto, posiblemente yendo a algún evento. "@romina_uhrig nos fuimos con la reina", publicó el cantante debajo de la imagen. Más tarde, Romina la compartió y escribió: "Con el genio de los genios".

Lo sorpresivo de esta situación es que, apenas unas horas después, Elián Valenzuela eliminó la foto. Rápidamente, los usuarios de las redes sociales difundieron la publicación y se preguntaron por qué habrían pasado la noche juntos, especialmente después de lo que ocurrió entre L-Gante y Daniela Celis, una de las amigas más cercanas de la exdiputada.

Las reacciones en las redes por el posteo de Romina Uhrig y L-Gante

Qué pasó entre L-Gante y Daniela Celis

Meses atrás, Daniela Celis había contado que tuvo una extraña interacción con L-Gante a través de mensajes privados. Todo comenzó cuando la joven oriunda de Moreno confesó, en diálogo con el podcast República Z, que L-Gante le había escrito a través del modo efímero de Instagram, una función que permite que un mensaje se elimine automáticamente apenas la otra persona lo recibe, sin dejar ninguna evidencia de aquella interacción.

"O sea, L-Gante activó el modo efímero con vos.... ¿Eso quiere decir que L-Gante le mandó un mensaje y lo borró?", indagaron los panelistas. "Solamente voy a decir eso", contestó Daniela. Y agregó que alcanzó a ver aquel mensaje: "Vi lo que me mandó, fue un audio cortito. Lo hizo en modo efímero. Tiro esa, hasta ahí", cerró.

Días después, el cantante se hizo el desentendido y aseguró que fue Daniela quien lo buscó primero. "Daniela contando que L-Gante le escribió por privado... pero que ya no tiene los mensajes... Mentira, fue al revés", publicó L-Gante en sus redes. Celis se mostró sumamente indignada ante las mentiras del cantante y aseguró: "Me costaba mentir adentro de la casa, que es un juego, menos voy a mentir en mi vida real. La gente que realmente me conoce sabe que NO miento por los valores que tengo".