Romina le hizo una fuerte advertencia a Thiago en Gran Hermano: "No seas pelotudo"

Romina explotó contra Thiago en Gran Hermano le dio una dura lección.

Romina se sentó con Thiago a tener una seria conversación en la casa de Gran Hermano (Telefe) tras las agresiones que sufrió por parte de su grupo, entre los que se encuentran Tomás Holder, Juan y Martina, quienes la acusaron de manipuladora.

Todo comenzó cuando Romina invitó a Thiago a pasar el reato junto a su grupo. Ante esto, la pandilla del joven cartonero acusó a la exdiputada de estar manipulándolo o "colgándose" de él a modo de estrategia. Cuando Romina se enteró, le dejó en claro al joven que no es ninguna manipuladora y le advirtió que su grupo estaba jugando de forma sucia.

"No te podés pegar a esta gente de mierda. Vos sos buen pibe, ¿entendés? Son soretes. Hacer llorar a las personas y hablar mal de otros no es forma de jugar. Vos sos bastante vivo, no seas pelotudo", le dijo la exmandataria. "¿Vos te pensás que yo me quiero colgar de vos? Eso me enteré, que también dijeron que yo soy peronista, que no te conviene estar al lado mío... Thiago, vos hacé lo que vos sientas", le remarcó la concursante.

"Sos inteligente, sos un pibe de barrio como yo. Yo también soy de barrio y pasé por un montón de cosas como vos. Si yo me hablo con vos es porque me siento a la par tuya, porque a mí también me costó todo mucho", le dijo Romina con lágrimas en los ojos. "Y si la tengo que pudrir, la voy a pudrir con esos pelotudos, y con esa mina que se hace la feminista y que me viene a utilizar a mí", agregó en referencia a Martina, quien boicoteó a varias mujeres del programa con sus estrategias.

En este sentido, la exdiputada le remarcó a Thiago que "acá venimos a jugar sanamente" y que lo más inteligente que puede hacer es votar con el corazón y no a quienes los líderes de su grupo le dicen. "Ese juego que están haciendo es de mala leche. Si vos seguís con ese grupo, sos igual a ellos", le explicó.

"Vamos, Thiago, hacé lo que vos quieras, pero yo de vos no me cuelgo ni necesito colgarme de nadie. Yo vine a hacer mi juego, y si te hablé a vos es porque realmente te vi y me di cuenta de que sos buena persona. Y me encantaría que ganes, porque sé los objetivos que tenés y que pensás en tu familia todo el tiempo. Pero no seas pelotudo, no te pegues a estos. Hacé tu juego", concluyó Romina.

Thiago se quebró en llanto tras la traición de sus compañeros

Thiago se dio cuenta de que fue traicionado por sus compañeros luego de escuchar que no lo habían contado como parte de su grupo. El joven se encerró a llorar en la habitación, y aunque después su pandilla lo fue a consolar, la angustia no se le fue y llegó a la conclusión de que tendría que haber votado a quien realmente quería y no a quien le decían. "No sean pelotudos, voten a quien quieran, gente", se dijo a sí mismo en voz alta.