Rodrigo Lussich fue lapidario con Wanda Nara por sus likes al novio de Jujuy Jiménez: "No se hace"

El periodista criticó a la modelo por hacer lo que criticó de "La China" Suárez.

Wanda Nara fue duramente criticada por el periodista Rodrigo Lussich debido a los likes que dejó en las publicaciones de Bautista Bello, novio de la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez. En su descargo, el conductor de Intrusos dejó ver su mala percepción ante la actitud que la celebridad de redes habría tenido con su colega.

"Bauti me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro’", expresó "Jujuy" en un audio que pasó al aire la panelista Karina Iavícoli, sobre los likes que su novio recibió por parte de Wanda Nara. "Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación. No entendíamos bien qué onda, pero no se conocen".

Lejos de llevar calma a asunto entre las modelos, Lussich aprovechó para meter cizaña y enunció: "Ahí está el tema porque vos le decís al mundo que no hay que meterse con una persona casada, que eso no se hace, que los códigos, por la China Suárez y tu marido, y se lo hacés a la otra con el novio", en alusión al escándalo que Nara protagonizó por los mensajes que su esposo, Mauro Icardi, intercambió con "La China" Suárez.

"Reconozcamos que de parte de Wanda Nara no es habitual ver que le pone "like” a pibes que no conoce y capaz que están de novio con otra chica, que no sigue y aparte el silencio posterior de ella", cerró.

Las declaraciones de Sofía "Jujuy" Jiménez tras los likes de Wanda Nara a su novio

"En su momento nos sorprendió. Yo no sé ahora cómo saltó todo, pero en realidad esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy", comenzó la celebridad, en alusión a cuán atónitos quedaron ella y Bautista Bello por los likes de Wanda, quien estaba en pleno auge mediático por su escándalo marital. "A Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada".

La modelo continuó sobre cómo fue el momento en que su novio vio las notificaciones en su celular, que indicaban que la hermana mayor de Zaira Nara había likeado sus publicaciones. "Bauti me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro’". Lejos de significar un problema de pareja, Jiménez y Bello se divirtieron con la interacción virtual de Nara: "Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación. No se conocen".