Rodrigo Lussich confesó en PH la vergonzosa cita que tuvo: "Me fui a la media hora"

Rodrigo Lussich, de Intrusos, reveló en PH Podemos Hablar una cita con un hombre que no prosperó por un insólito problema con su dentadura.

Rodrigo Lussich participó de un nuevo programa de PH (Podemos Hablar, Telefe) y sorprendió al revelar una cita romántica con un hombre que terminó mal por culpa de su dentadura. "Fue hace pocos años. Yo me hice el comedor nuevo (NdeR: en referencia a sus dientes) porque tenía un cementerio abajo, estaba en el proceso de colocación... Ya arriba estaba todo instalado. Primero había que hacer los brackets y después las coronas, las definitivas de porcelana", comenzó el periodista que conduce Intrusos (América TV).

"Pero mientras, te ponen el provisorio de acrílico, de allí nació la frase de ´nunca vayas a una cita con lo provisorio´", comentó el invitado ante el resto de los presentes en el estudio del canal y ante Verónica Lozano, la conductora provisoria del canal que reemplazó a Andy Kusnetzoff, quien se ausentó porque fue padre.

Lussich puntualizó que "era una cena en un lugar muy lindo, cinco estrellas, era un bar de un hotel". Y allí profundizó: La noche venía bien, dijimos ´¿qué comemos? Una hamburguesa´. Vino, yo mastico y siento algo duro... Y digo ´¿qué tiene esta hamburguesa, le pusieron una piedra?´. Hasta que me toco arriba con la lengua y llego a la conclusión de que era una encía. ¡Se había salido todo el provisorio! Agarro la servilleta y escupo, dejo todo: el diente, la lechuga, todo...".

Como parte de la pregunta acerca de "los que tuvieron una cita accidentada", Lussich continuó con su desagradable anécdota: "Me voy al baño del hotel, paso por la recepción, pongo todo ahí, lavo todo... Cuatro piezas dentales. Lavo todo, separo... ¿Y cómo vuelvo a ponerlo? No hubo caso, no pegaba con nada, me lo guardé en el bolsillo porque no lo podía perder". "Me salvó el labio gordo porque te tapa, no ves los dientes de abajo... Tenía algo que hacer y me fui a la media hora, no prosperó la cita", finalizó el uruguayo.

La difícil infancia de Rodrigo Lussich

Cuando tenían que dar un paso al frente los que "hablaron de su madre en terapia", el comunicador de 48 años lo hizo y explicó por qué: “La concepción de familia, siendo muy chico, más allá de lo que vino después, fue una vida muy nómade y un poco hippie que mucha gente ha escuchado por ahí. A los cuatro años mis padres se separaron, mis viejos habían estado diez años juntos, todavía eran muy jóvenes... A partir de ahí viene una vida en la que siento que mis viejos hicieron lo que pudieron”.

“En el sentido de que eran chicos, eran los ´70, la dictadura, Uruguay, tratar de romper ciertos moldes tradicionales muy católicas...", amplió Lussich. Y remarcó sobre aquel entonces: "Vivimos en comunidades. Mi mamá es una mujer que ha laburado, se ha sacrificado, y he hablado (de ella) en terapia. También por momentos he tenido que perdonarla”.

“Cuando nosotros vinimos a Argentina vendíamos café en la calle, mi mamá se casó con un argentino. Ese hombre es su pareja y el padre de mis hermanos. Salimos todos a laburar. Yo tenía 12: a la mañana iba a la escuela y a la tarde salía con los termos de café a vender en la calle. A mí, mis viejos me inculcaron lo más valioso: cuando vos sos libre, el cielo es el límite. Eso se los debo a mis viejos”, recordó sobre sus primeras épocas en este país.

La curiosa autocrítica de Rodrigo Lussich en PH Podemos Hablar

En la sección habitual de la pregunta "picante" de un entrevistado al otro, Graciela Alfano fue contundente hacia el charrúa: “¿Te arrepentís de haber dicho o revelado algo en tu rol de periodista que podría haber causado sufrimiento en otros?”. De manera tajante, y luego de haber pensado durante algunos segundos, uno de los líderes de Intrusos, sentenció: “Sí, me arrepiento muchas veces. Creo que para bien y para mal, mi virtud es también mi cruz a veces, soy un tipo muy frontal y juego con esa impronta".

Y cerró con una anécdota muy particular: "Cuando era panelista de Viviana Canosa, ´Nico´ Vázquez se había separado en ese momento de su primera pareja y yo hablé de eso. Tiempo después me crucé a Nicolás en un estacionamiento y me quiso fajar. Años después le pedí disculpas en un programa al aire, él me llamó y fuimos a cenar con él y su mujer de ahora, Gimena (Accardi). No digo que somos amigos, pero hemos salido y compartido”.