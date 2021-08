La Voz Argentina: Rodrigo Lussich desmanteló un fraude de Ricardo Montaner

El periodista Rodrigo Lussich se cansó del "acting" de Ricardo Montaner en La Voz Argentina y lo escrachó sin pelos en la lengua.

Llegaron las instancias finales de La Voz Argentina y todos los programas de chimentos y espectáculos no se quieren perder los escándalos jugosos en torno al programa más visto de la televisión abierta. En este marco, Rodrigo Lussich expuso un fraude del coach Ricardo Montaner. "Se emociona porque cobra", fulminó.

"La eliminada es Jacinta y por eso se le acerca Marcelo (Polino) y la contiene un poco, pero esas palabras divinas que le dijo Montaner se las dijo a otras personas", comentaron desde el programa de chimentos Intrusos (América TV). La polémica se desató en las redes sociales porque ciertos momentos del programa de canto se grabaron con antelación y solo la parte de la resolución se conoció en vivo.

Picante, Lussich habló de la dinámica con la que funciona el reality: "Es una manera de mostrar el programa de dos maneras muy diferentes una parte va grabada y después pegan a Polino que sí va en vivo. El momento de la definición, le grabaron una despedida a cada uno. Sentados ahí, se dieron cuenta Los posteos de la gente, emp*tecida… Acá explicamos se graban todos los finales habidos y por haber".

"No es una explicación natural decir que actuaron una emoción", siguió Lussich, disparando artillería pesada sobre los coachs y su "acting". Sin filtro, agregó un filoso análisis al respecto: "Ellos no aclaran que grabaron las finales para no romper la magia y al final lloran por cinco personas distintas". Por su parte, Adrián Pallares explicó que las finales de La Voz Argentina serán en vivo, como para intentar cerrar la polémica.

Pero cuando el tema ya parecía zanjado, los conductores de Intrusos opinaron sobre el protagonismo de Ricardo Montaner en esta nueva etapa del show y fueron ácidos con sus declaraciones. "Canta sus canciones y llora", lanzó Pallares, mientras que Lussich decidió ir un poco más al hueso y soltar un aniquilador: "Si canta una de él se emociona porque cobra".

En La Voz Argentina 2021 le hicieron bullying a una participante: la foto que desató el conflicto

La disputa surgió a partir de la participación de Jessica, quien se peleó en el escenario con su compañera Esperanza Careri. Luego, y tras haber quedado eliminada de La Voz Argentina 2021, la joven disparó munición gruesa contra los hijos de Ricardo Montaner, a quienes los acusó de "maltratadores" por las devoluciones que le brindaron. "Nos fuimos al carajo. Con las modulaciones no pegamos ni una, con las armonías tampoco. Vos, Jéssica, cantaste todo fuera de tono", le manifestaron los hermanos hace algunas semanas.

Luego de haber quedado fuera del certamen, Jessica Amicucci no ha dejado de lanzar todo tipo de dardos contra los miembros del jurado. Conscientes de esto, y de que la participante se hizo conocida por la frase con la que inició su pelea con Esperanza (NdeR: "¿Puedo decir algo?"), la producción del exitoso reality publicó una foto suya en la cuenta oficial de Instagram.

En la imagen que subió La Voz Argentina y tiene a Jessica como protagonista, manifestaron: "¿Puedo decir algo? Hoy arranca la votación del público". Minutos más tarde, y tras las críticas por parte de los internautas, borraron la publicación. Aun así, la participante salió al cruce: "Una vergüenza... ¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que no usen mi imagen. Al que me hable mal, lo bloqueo".