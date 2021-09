Graciela Alfano reveló en PH el abuso que sufrió de niña: "Pensé en matarlo"

Graciela Alfano visitó PH Podemos Hablar y reveló que un vecino abusó sexualmente de ella durante tres años. Además, detalló el calvario que vivió con sus padres.

Graciela Alfano visitó PH (Podemos Hablar, Telefe) y relató la dramática niñez que le tocó vivir por diferentes motivos, aunque el más fuerte de ellos realmente impactó a todos los presentes en el estudio del canal. “A los 4 años se empieza a producir el abuso sexual de mi vecino, hasta los 7. Pensé en matarlo", detalló ante la atenta mirada del resto de los invitados y de Verónica Lozano, que reemplazó al habitual conductor Andy Kusnetzoff.

“Me mostraba su sexo y hacía muchas cosas delante de mí. Todavía recuerdo el olor a cebolla de su boca, fue horrible. Mi mamá se iba y le daba la llave a mi vecino para que me fuera a buscar al colegio. Yo le conté a ella, porque todo lo que me hacía ese sujeto yo se los hacía a mis compañeritos, pero lo ignoró, no hizo nada. Recién a los 7, que vino mi papá, estaba este señor, yo se lo dije y mi papá nos mudó, nos sacó de ahí”, continuó con su dramático relato la modelo y exvedette de 68 años.

Casi al instante, Graciela Alfano fue aún más allá y sorprendió: “Años después, yo me compré mi primer auto, tenía 19 años, y me fui al lado de la casa de este hombre con pensamientos oscuros y bien concretos. Mi vida hubiera sido tan distinta… Pensé seriamente en matarlo, por suerte no se produjo”.

El drama familiar que Graciela Alfano vivió con sus padres

"Yo no tuve un padre, no existió. Eso puede pasar, obviamente, pero tuve una madre muy enferma. Fui concebida como herramienta para mi padre…", comenzó "Grace" con respecto a la relación con sus papás y a la personalidad de ellos. Y agregó: "Se habían casado muchos años antes de que yo naciera, mi padre se fue a la ciudad de Resistencia (Chaco) a hacer el catastro e hizo una nueva pareja ahí. El tema era que ella (su madre) no quería que tuviera esa familia ahí porque era una mujer enferma".

Graciela visitó PH y emocionó a todos.

“Después de eso, quedó embarazada de mí. Yo siempre tuve la duda de cómo pasó, así que me hice un ADN y me dio que sí, que soy hija de aquel Alfano”, detalló Graciela Alfano. Sobre las permanentes diferencias entre quienes la criaron, puntualizó: “Todos los veranos nos íbamos de vacaciones allá (a Resistencia) y era insoportable, realmente insoportable, porque se peleaban de la noche a la mañana. Si hubiera podido borrar a mis padres y nacer de un repollito… Todos recuerdos espantosos, una cosa horrible”.

Luego, y cuando Lozano indagó aún más al respecto, Alfano comentó: “La manipulación de mi madre… era una mujer que me operó de la apendicitis cuando estaba bien, me sacó las amígdalas que estaban sanas. La verdad es que no le quiero poner un nombre, pero son cosas que hace un psicópata”.

Además, la ex pareja de Matías Alé describió el trágico final de su padre: “A mi papá lo mataron, lo asesinaron en Chaco en una situación muy complicada por ciertos negocios que tenía”. Ya con respecto a su mamá, reconoció: “Yo me la llevé a mi casa y la cuidé a pesar de las múltiples maldades que me hizo. Fui una hija no querida, pero una hija que quiso mucho a sus padres”.

Por último, brindó un ejemplo de una de las peores actitudes de su mamá con ella: “Yo pasé hambre pero no por pobreza, sino porque ella me encerraba y se iba. Me dejaba con una lata de leche condensada o con un huevo. Siempre tengo la imagen del huevo que se me caía al piso, se rompía y lo comía del piso, con 3 años”.