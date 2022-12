Rodrigo de Paul interrumpió a Tini Stoessel en pleno show y gritó lo que todos esperaban

Rodrigo de Paul se subió al escenario en un show de Tini Stoessel y le dedicó unas románticas palabras.

Rodrigo de Paul se subió al escenario en pleno recital de Tini Stoessel, su novia, y le hizo una inesperada declaración de amor frente a las millones de personas que estaban presente.

Tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, De Paul acompañó a Tini en su show y aprovechó la oportunidad para subirse al escenario a decir unas palabras. Entre todas las cosas que manifestó, aseguró que la cantante es "la mujer de su vida".

“Quiero agradecerles a todos ustedes por el cariño. Hablo por los dos, estamos orgullosos de haber nacido en este país, con las cosas buenas y malas pero siempre nos manejamos con buenas intenciones y sin dañar a nadie”, dijo el futbolista, mientras agarraba de la mano a Tini, quien al igual que él, estaba vestida con la camiseta de Argentina.

“Todas las cosas que nos pasan son porque hemos trabajado mucho y nos hemos esforzado. No sé si les puedo dar un ejemplo, pero sí una opinión: trabajen sin dañar a nadie, sin que su escalera sea los hombros de otra persona, sin dañar al lado y sean felices. Todo llega. Yo hoy soy muy feliz", añadió De Paul.

Fue entonces cuando el público comenzó a ovacionar y a cantar: "Dale campeón, dale campeón". “Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón, todos los días me enseña a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme. Creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz”, concluyó el deportista.

Rodrigo de Paul reveló el gesto de amor que tuvo Tini Stoessel

En aquel discurso, Rodrigo también contó que Tini se tomó un avión para abrazarlo y manifestarle su apoyo en el momento más duro del Mundial. "Les voy a contar una pequeña historia porque quiero que entiendan por qué amo a esta mujer. En el peor momento del Mundial, cuando fue el primer partido, había mucha presión, muchos miedos. Dicen que el miedo, para que se nos pase hay que atravesarlo. Ella se tomó un avión y vino a verme, a darme un abrazo", reveló el futbolista.

Y destacó que "en el mejor momento del Mundial, cuando estábamos por jugar una final, ella priorizó estar acá para regalarles este show" a todos sus fanáticos. "Los admiro, porque siguen a una persona que tiene unos valores increíbles, que tiene una familia hermosa, que es transparente, buena gente, y obviamente que es la número uno, así que disfrútenla. Yo la disfruto todos los días, la amo con todo mi corazón", cerró De Paul.