Rocío Rial denunciará a Morena, a Luis Ventura y a América TV: "Se siente injuriada"

Rocío Rial, la hija menor de Jorge Rial, iniciará acciones legales contra Morena Rial, Luis Ventura y América TV, tras las escandalosas declaraciones de Morena en A la Tarde.

Rocío Rial iniciará acciones legales contra su hermana, Morena Rial, tras los dichos sobre su persona que soltó en diálogo con Luis Ventura en A la Tarde (América TV). La joven, quien mantiene un perfil bastante bajo de los medios, se cansó de ser nombrada por su hermana en los canales de televisión y recurrió a la Justicia para ponerle un límite a esta situación. Por esta razón, iniciará una demanda contra Morena, Ventura y América TV.

Durante su paso por A la Tarde (América TV), la hija de Jorge Rial contó varios secretos de sus internas familiares. Con respecto a su hermana Rocío, aseguró que siempre fue "la preferida" de su madre adoptiva, Silvia D'Auro, mientras ella era "la nena de papá", hasta que un día se rebeló y la relación con su padre cambió por completo.

"Rocío tomó la decisión de enviar carta documento, demandar al canal, a Luis Ventura y a su propia hermana. Porque básicamente, lo que le pasa a Rocío es que tiene un bajo perfil, siempre ha sido muy coherente respecto a su vida privada, personal y familiar", comenzó Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece).

En este sentido, la panelista destacó que Rocío "se siente injuriada y necesita ponerle un límite a esta situación, porque ella quiere seguir teniendo la vida que tuvo siempre". "Ella está estudiando en la facultad, tiene una vida personal privada que cuida y preserva mucho y no quiere que la nombren más. Entonces, se lo va a pedir al canal por la vía legal, especialmente a Luis Ventura, y se va a solicitar también que su hermana no la mencione más", cerró Brey.

"Esto se conoce como bozal legal, para que no se la mencione en los medios, sobre todo en América", sumó Rodrigo Lussich, conductor del ciclo. Además, agregó que Jorge Rial se comunicó con ellos y aseguró que, cuando vuelva de su viaje a España, iniciará acciones legales.

Morena Rial reveló los violentos episodios que vivió junto a su hermana Rocío con Silvia D'Auro

Durante su paso por A la Tarde, Morena relató los violentos momentos que vivió con su madre adoptiva, a quien describió como "una mentirosa y psicópata". "Llegábamos al colegio con golpes, desde el colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía", recordó Morena.

"Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Son cosas muy fuertes", sumó la hija de Rial. Cora Debarbieri, panelista del programa, intervino y aseguró que, en aquella época, todos los vecinos del barrio la denunciaron "por los gritos y la violencia que ejercía hacia las nenas" y que "todos sabían que Silvia habría sido un poco violenta".

Asimismo, Claudia Fasulo, quien compartió espacio de trabajo con D'Auro en Radio Viale, sumó: “Muchos fuimos testigos del maltrato permanente contra sus hijas cuando las llevaba a la radio. Era un maltrato permanente, las subestimaba con el tema de la obesidad. Era constante y nadie sabía cómo reaccionar”.