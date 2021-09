Rocío Marengo confesó que le mintió a Tinelli en ShowMatch: "Decepcionada"

La mediática habló a corazón abierto con Ángel de Brito y reveló un engaño que tuvo que hacerle al conductor de ShowMatch por culpa de Eduardo Fort.

La relación entre Rocío Marengo y Eduardo Fort está en su peor momento. A la explosión que manifestó la mediática en ShowMatch, se le sumó una nueva entrevista con Ángel de Brito en la que detalló el detrás de su crisis de pareja y sorprendió al contar que, por culpa del hermano de Ricardo Fort, tuvo que mentirle a Marcelo Tinelli.

En primer lugar, la participante de La Academia aclaró que la decisión de estar en ShowMatch la tomó con Eduardo Fort porque su pareja es su "prioridad" y manifestó que esperaba otra actitud de su parte. "Él ve que el programa me hizo feliz, que un Marcelo Tinelli me devolvió mi personalidad, la que fui toda la vida. ¿Cómo mi novio no va a ir a darle la mano y decirle gracias? Como fue mi mamá", preguntó.

"Es mi pareja, no pretendo que baile ni nada de eso, solo que se pare como los novios de mis compañeras, que son perfil bajo y lo hacen por amor", apuntó la mediática. Ángel de Brito acotó que su pareja estaba en todo el derecho de no ir, a lo que Marengo respondió: "No me digas que vas a ir, si no vas a ir. Primero estaba una excusa, otra, me dijo que se ponía la vacuna e iba a ir".

Por último, Marengo confesó que le mintió a Tinelli cuando le preguntaba por su pareja y cuando lo iba a ver en el estudio de ShowMatch: "Marcelo Tinelli me preguntó cuándo venía y le dije, la semana que viene va a estar. ¿Sabes cómo me sentí? Decepcionada, defraudada. Yo tuve que mentir por él, por culpa de él. Porque la verdad es que mentí, porque no fue".

Eduardo Fort le fue infiel a Rocío Marengo

Luego de la fuerte acusación de la participante de ShowMatch contra su pareja, se conoció que el protagonista habría tenido una historia paralela con una importante periodista de paso por Intrusos. Fue el propio Rodrigo Lussich, actual conductor del ciclo de espectáculos de América, quien se refirió al tema y deslizó que Eduardo Fort habría salido con Nazarena Nóbile mientras ya estaba al lado de Rocío Marengo. Por su parte, la periodista envió un audio aclarando la situación.

“Todo lo que decís es cierto, es verdad. Estuvimos en Un Sol para los Chicos, pero nada, no te puedo decir mucho más que eso. La familia Fort es un grupo al que quiero mucho, gente de un perfil bastante bajo, una familia de un gran corazón", manifestó Nóbile, y agregó: "No pienso meterme en este bardo que no es mío. Me parece una situación a la que nadie debería estar expuesto”.