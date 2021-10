Roberto García Moritán vivió un incómodo momento en TN: "No voy a responder eso"

El candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio fue entrevistado por Luciana Geuna y Maru Duffard y vivió un incómodo momento en vivo.

Roberto García Moritán pasó por el programa Verdad Consecuencia de TN, conducido por Luciana Geuna y Maru Duffard, y se animó a las preguntas de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Sin embargo, el tema del momento no escapó a la entrevista y terminaron por preguntarle al esposo de Carolina "Pampita" Ardohain por el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez

"La pregunta por la verdad es team Wanda o team China y, si no la quiere responder, puede elegir la consecuencia", explicó Luciana Geuna, a lo que Duffard amplió: "Si no responde la pregunta, la consecuencia habla un poco mal de nosotros pero no importa, tiene que invitar a todo el equipo de Verdad Consecuencia, incluido a los técnicos que están por acá, a comer a su restaurante".

García Moritán se mostró visiblemente incómodo por la pregunta, debido al pasado mediático que tuvo su esposa con la China Suárez cuando se separó de Benjamín Vicuña. Por eso, el candidato a legislador porteño por Juntos por Cambio fue tajante en su respuesta y se negó a meterse en el tema. "Por razones obvias no voy a responder. Y si me preguntas soy Team Juntos por el Cambio. Es la única salida para el absurdo en el que nos metieron a todos los argentinos", resolvió.

Wanda Nara tiene audios de la China Suárez hablando de Pampita

Wanda Nara ya tiene pensada su estrategia para contraatacar a María Eugenia "La China" Suárez por el conflicto con Mauro Icardi. Y según Yanina Latorre, la mediática ya tiene una amenaza preparada: tiene audios de la actriz criticando y diciendo barbaridades sobre Carolina "Pampita" Ardohain, quien protagonizó una escandalosa separación tras el engaño de Benjamín Vicuña en 2015. El momento fue sumamente incómodo para la jurado de ShowMatch, quien no supo cómo reaccionar.

"¿Qué pasaría si La China sale a hablar?", le preguntó Tinelli. Y Yanina Latorre fue contundente con su respuesta: "Wanda Nara va a mostrar todos los audios que tiene, perdón Pampita, de la China hablando mal de ella". Inmediatamente después, la modelo miró hacia abajo y no emitió ningún tipo de testimonio.