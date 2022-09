Ricky Maravilla explotó contra L-Gante: "Vi pasar modas"

Ricky Maravilla fue muy picante contra L-Gante y no dudó en atenderlo.

Ricky Maravilla explotó contra L-Gante en diálogo con Toda la vida (Net TV) y no dudó en marcar territorio como uno de los más reconocidos artistas de cumbia, no solo a nivel nacional sino también internacional. "Vi pasar modas y temáticas musicales en cantidades que duraron poco tiempo y se diluyeron", disparó muy picante el legendario cantante contra su colega.

Desde hace ya un tiempo, L-Gante es sin dudas el cantante de cumbia más reconocido del país, con canciones que rápidamente superan los millones de reproducciones en plataformas musicales y mucho cariño por parte del público. Pero de la misma manera también recibe muchas críticas tanto por parte de los espectadores como de otros colegas, que ven crecer exponencialmente a Elián y la cumbia 420.

Entre ellos estuvo Ricky Maravilla, que escuchó decir algo al abogado de L-Gante que no le gustó nada. Hace unos días, Elián Valenzuela tuvo que presentarse en la Justicia para prestar declaración por una denuncia en su contra por intento de homicidio en el marco de la presentación de la pelea del Chino Maidana. Su abogado le contó a Toda la vida que su idea era llegar a un acuerdo y hacer una donación para una entidad, además de que agregó que L-Gante está entre los más escuchados de Europa y Argentina.

En ese preciso momento estaba Ricky Maravilla como invitado en el programa de Net TV y salió al cruce del letrado. "'El gallo y la pata' hoy en día es el tema más escuchado en la línea digital de YouTube con 1600 millones de reproducciones", remarcó el legendario cantante, que recordó que el primer disco que grabó fue infantil, que contenía ese tema.

"O sea que, cuando yo escucho que L-Gante es el más escuchado en Europa a mi me están escuchando, a través de las canciones de La Granja, en Rusia, en España, Francia, Italia, Estados Unidos, México, gran parte de Latinoamérica, Australia", agregó picante. Para concluir su filoso descargo, Ricky Maravilla fue lapidario con su colega: "Vi pasar modas y temáticas musicales en cantidades que duraron poco tiempo y se diluyeron. Hoy en día no sé, no son muchos los artistas que pueden hablar de una carrera de 35, 40 años o 50 como Los Palmeras".

Marcela Tauro habló de la fascinación de L-Gante por Wanda Nara

"Vamos a contar todo. Los rumores están porque dicen que en agosto el señor L-Gante se habría ido de boca", comenzó contando Marcela Tauro. En ese sentido, la panelista de Intrusos fue un poco más allá y agregó: "En un grupo de amigos habría dicho que había estado con Wanda".

Además, Tauro aseguró que el cantante les contó a sus amigos que la empresaria le envió flores en Francia cuando fue a tocar al país galo. "A mí me pareció poco creíble todo eso", opinó la panelista. Cabe recordar que en los últimos días, Tamara Báez aseguró que Wanda Nara "lo busca" a L-Gante desde que estaban juntos.

"Pero ahora el rumor es que se habrían encontrado en un lugar, que me lo dijeron y ahora no me lo acuerdo", siguió Marcela Tauro ante Flor de la V y el resto del panel de Intrusos, que se mostraron algo escépticos. Para cerrar, la periodista señaló que L-Gante estaría "fascinado" con Wanda Nara.