Ricardo Montaner expuso a una participante de La Voz: "Es realmente grave"

El cantante quiso dejar en claro lo que no le había gustado de la presentación de la joven y fue determinante.

Ricardo Montaner no se guardó nada y expuso a una participante de La Voz Argentina. Luego de que la joven se presentara con muchos nervios, el cantante le explicó a la concursante por qué no la había elegido para formar parte de su equipo. "Tu tema es grave", puntualizó Montaner sobre el desempeño que mantuvo la joven en el reality show.

La situación se dio durante la presentación de Zoe, una joven de 21 años oriunda de Moreno, Provincia de Buenos Aires. La joven interpretó una canción muy popular, pero los nervios le jugaron una mala pasada y no convenció a ninguno de los jurados como para que se den vuelta y elijan su voz. Sin embargo, antes de que la joven se despidiera del escenario, Montaner quiso explicarle por qué no la había elegido.

"Tenés que trabajar la afinación", dijo Montaner a penas la joven terminó de cantar otra canción a pedido del jurado. "Es más, es realmente grave. Tienes que trabajar mucho más en eso y concentrarte", continuó el intérprete de Tan Enamorados pese al pedido de disculpas de Zoe. "Hay dos formas de ser afinado. Una naturalmente que no hay que pensarlo y hay otro afinado que es el que debe concentrarse todo el tiempo en mantenerse así", explicó Montaner.

"Tú tienes momentos en que afinas, pero tienes muchos momentos en que no afinas. Por lo tanto, quiere decir que podés afinar pero tenés que estar concentrada todo el tiempo", aconsejó Ricardo Montaner y continuó con una particular crítica al desempeño de la artista. "Un riesgo como cantar una canción acapella, es un riesgo que todavía no estás lista para tomar", aseguró.

Por último, Ricardo Montaner cerró su idea: "Creo que es una experiencia de que la podés salir fortalecida. A trabajar. Cuando estés lista, que un coach de voz te diga que estás lista, te esperamos de vuelta acá". Pese a que Zoe tomó los consejos y aseguró que "era la primera vez que se subía a un escenario", cuando volvió a juntarse con sus padres se largó a llorar e hizo un fuerte descargo: "Estuve un montón preparándolo, no me salió como en mi cuarto".

La Voz Argentina: Lali Espósito quedó fascinada con un participante y le dio su teléfono

Lali Espósito le declaró su amor a uno de los participantes de La Voz Argentina y protagonizó un gracioso momento por su comentario. La intérprete de Disciplina no se dio vuelta para elegir al joven como parte de su equipo en el reality show pero aún así lo llenó de halagos en su devolución.

El concursante Alexis Pey no tuvo una noche lograda en su performance vocal, por lo que ninguno de los jueces de La Voz Argentina se dio vuelta para incorporarlo a su team. "¡Verga! ¡Guapo el hijo e puta!", soltó Ricky Montaner debido a los hegemónicos rasgos del joven que se presentó en el ciclo de Telefe.

"Trajiste una propuesta muy copada, pero con todo el respeto, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, ninguna iba a un buen fin. Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo", soltó sin tapujos la protagonista de series como Casi Ángeles y Esperanza Mía. Para rematar su intento de conquista con el cantante, Lali comenzó a decir su número de teléfono al aire cuando el joven se iba del escenario, aunque por supuesto que no lo dijo completo.

"Un tropezón no es caída. Muy contento de haber podido participar, todavía veo esto y me río. No fue mi mejor interpretación pero no bajo los brazos. Mi sueño es ser artista y esta fue una prueba para ver qué es lo que tengo que mejorar y aprender. Agradecido por toda la buena onda de los jurados", escribió Alexis en el pie de foto de un posteo de Instagram que hizo cuando apareció su performance en televisión.