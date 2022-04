Revolvió la basura, pasó por Gran Hermano y ahora está en crisis: "Remándola"

Un exparticipante de Gran Hermano, que antes del reality de Telefe revolvió la basura, reveló que está en una grave crisis. "Llego a fin de mes arañando", admitió.

Estuvo en Gran Hermano y revolvió la basura porque no le alcanzaba la plata.

Si bien Gran Hermano fue una vidriera para muchas personas hace algunos años a través de la televisión abierta argentina, también hay algunos que la pasaron muy mal aún después de haber terminado sus etapas en el reality show de Telefe y de América TV. Es el caso, por ejemplo, de Damián Terrille.

El hombre que ahora tiene 37 años participó de la quinta edición de la competencia que fue transmitida por Telefe en 2007, cuando apenas tenía 23 de edad. En el diálogo con TN Show, el protagonista reconoció que el breve período en "El Gran Ojo" no le sirvió para salvarse económicamente ni muchísimo menos.

El calvario de un ex Gran Hermano: "Llego a fin de mes arañando"

Damián Terrille se soltó y reveló varias situaciones complicadas que le tocaron vivir una vez que abandonó la casa hace más de una década. Incluso, recordó que antes de ingresar a GH era cartonero y tras la presencia en el certamen la peleó hasta llegar a ser el dueño de una empresa de seguridad.

Para repasar su agitada historia de vida, el entrevistado remarcó: “Cuando tenía 17 años, un día me levanté y les dije a mis papás que no quería ir más a la escuela. Estuve unos meses de vago en casa hasta que un grupo de amigos del barrio tuvieron que salir a cartonear por la crisis". "Un día, uno de ellos me invitó a cirujear y fui sin carro, sin nada. Revisábamos la basura a ver si encontrábamos algo bueno”, amplió.

Cuando Damián Terrille estuvo en Gran Hermano por Telefe.

Sin embargo, Damián Terrille admitió que nada de ello fue suficiente como para al menos sobrevivir: “No aguanté y me fui. La plata después la hice con los boliches". Igualmente, aclaró que "los sentimientos estaban a flor de piel con el encierro".

En la misma línea, el protagonista profundizó que aquello a lo que se dedicaba día a día “se convirtió en un laburo" y especificó: "Estuve así hasta que entré a Gran Hermano. Los patacones que ganaba los usaba para comprar ropa e irme a los bailes. A las chicas no les decíamos que éramos cartoneros, les mentíamos con que trabajábamos en la construcción”.

No obstante, acerca de su etapa en GH reconoció: "Gran Hermano fue una hermosa experiencia que me abrió muchas puertas”. Más allá de la fama que alcanzó durante pocos meses debido a su estadía en la casa más famosa del país en esa época, luego no encontraba un trabajo y fue albañil hasta llegar a convertirse en un empleado de seguridad en una garita de Lomas de San Isidro, provincia de Buenos Aires, de la cual ahora es el dueño.

Sobre la actualidad personal, Damián Terrille completó: “Tengo dos hijos y vivo con mi viejo. Hace un año murió mi mamá y estamos remándola, pero por suerte de salud estamos todos bien. Sigo viviendo en Garín y llego a fin de mes arañando porque todo está carísimo. Después del 25 ya pido adelantos”.