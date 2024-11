Revelaron novedades en la causa judicial que involucra a los bienes de Jorge Lanata: "Inhibición"

La abogada Mariana Gallegos contó novedades de la causa por los bienes de Jorge Lanata

El periodista Jorge Lanata sigue con su recuperación luego de ser operado por quinta vez en poco tiempo. Mientras el reconocido conductor peleaba por su vida, se desató una guerra familiar que llegó a la Justicia.

La disputa entre sus ex parejas, sus hijas Lola y Bárbara Lanata y su actual esposa Elba Marcovecchio sumó un nuevo capítulo, ya que el juez que lleva adelante su causa tomó importantes medidas mientras el conductor de Lanata sin Filtro (Radio Mitre) espera por su traslado para continuar con la etapa de rehabilitación.

En Impecables (El Nueve) la abogada Mariana Gallego explicó cómo avanza la causa en la que está involucrada la familia de Jorge Lanata: "El hecho de que el juez nuevo haya dictado una serie de medidas hace que las cosas se empiecen a acomodar. En este caso se designó como apoyo legal provisorio, tanto a Bárbara Lanata como a Elba Marcovecchio, también se resolvió la inhibición general de bienes de Lanata, medida que había pedido su esposa".

"Comienzan a ordenarse las situaciones, es la justicia quien dice qué persona puede intervenir, quién no puede administrar más o que una invocación de poderes que se hizo no se debe hacer, por eso designó a un curador para las cuestiones económicas. Cuando las cosas las empieza a acomodar la justicia no hay mucho espacio para discutir, además actuó como se había peticionado", agregó respecto de la disputa entre el entorno del conductor de Periodismo para Todos (El Trece).

Para cerrar, Mariana Gallego enfatizó en charla con Susana Roccasalvo: "Por supuesto, la inhibición de bienes es una medida precautoria para preservar la figura, la salud y el patrimonio de Lanata. Si Jorge Lanata se recupera, que es lo que todos esperamos, cuando pueda volver a decidir las medidas se caen. Yo descarto que ahora que las cosas legales se han acomodado, los abogados se van a sentar a negociar y eso es lo mejor para un caso así".

Operaron por quinta vez a Jorge Lanata: cómo está la salud del periodista

Esta quinta intervención quirúrgica fue más sencilla que las anteriores, ya que se trató de la colocación de un botón gástrico, el cual es necesario como vía de alimentación para que pueda afrontar la nueva etapa de la rehabilitación que será finalmente en la Clínica Santa Catalina.

La operación fue "un éxito" y "salió todo bien", fueron las palabras de su entorno familiar a Clarín. De esta manera, Jorge Lanata tendría todo listo para pasar a la clínica y comenzar con la rehabilitación. Cabe aclarar que aún no hay plazos para la recuperación que no será corta.