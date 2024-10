Bárbara Lanata cruzó a Elba Marcovecchio y habló del futuro de su padre: "Los médicos"

Barbara Lanata desmintió el rumor de la recuperación de su padre

Mientras el conductor y periodista Jorge Lanata continúa con su recuperación después de haber atravesado un largo y delicado momento de salud, la disputa familiar entre sus hijas Bárbara y Lola Lanata, sus ex parejas y su esposa Elba Marcovecchio no mengua y en las últimas horas sumó un nuevo capítulo.

Por suerte para la familia y sus seguidores, tras cuatro operaciones en menos de una semana, el conductor de Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre, logró volver a sentarse y pudo conversar con su hija menor Lola.

Tras conocerse la mejoría en su estado de salud, circuló un rumor de que Jorge Lanata podría continuar su recuperación en la casa de su esposa Elba Marcovecchio ya que estaba acondicionada para ello. Sin embargo, la hija mayor del conductor, Barbara Lanata desmintió esta versión.

"Primero tiene que completar la recuperación hospitalaria por las cirugías que tuvo y luego, ir al centro para la rehabilitación neurológica. Recién después de eso, cuando le den el alta, no iría a su casa sino a la casa de Elba", señalaron en el programa Mañanisima de El Trece.

Sin embargo desde el propio programa afirmaron que Barbara Lanata salió a desmentir estos datos. "Me dice Bárbara que esto no es así, que los médicos todavía no hablan de rehabilitación. Ella el viernes habló con Elba por este rumor que empezó a salir en los medios y la propia Elba le dijo que no, que nada que ver", detalló la periodista Paula Varela.

"Lanata entonces no va a la casa de Elba", reafirmó Rodrigo Lussich, en referencia a la situación de Jorge Lanata, a lo que su colega insistió: "Bárbara le preguntó si ella había dicho algo porque escucharon a alguien en los medios diciendo que lo iban a llevar a la casa de ella. Elba le dijo que no, que eso no es así. Esto lo dicen tanto Elba como Bárbara, así que están de acuerdo en esto".

La hija de Jorge Lanata reveló el motivo de la pelea con Elba Marcovecchio: "La lista"

La hija mayor de Jorge Lanata reveló el motivo de la pelea con Elba Marcovecchio: "No hay temas económicos, por mí que se quede con todo. Todo esto empezó por falta de comunicación familiar, si hubiera habido una comunicación más fluida no hubiese pasado. Cuestionamos actos en algunas internaciones de mi papá que no estuvieron buenos, como esto de la lista por la que mi mamá no podía entrar, entre cosas cosas".

"Yo no vivo con mi papá, así tuve muy poca relación con Elba. Almorzábamos solos y ella no venía. Yo intenté sentarme, en su momento, a tomar un café con ella pero nunca me contestó y a esta altura es demasiado tarde", enfatizó.