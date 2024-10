La hija de Jorge Lanata reveló el motivo de la pelea con Elba Marcovecchio: "La lista"

Se conoció el origen de la pelea de la famila de Lanata.

El periodista y conductor Jorge Lanata continúa internado luego de ser intervenido quirúrgicamente cuatro veces en una semana por una Isquemia Intestinal y si bien evoluciona lento pero favorable, la disputa familiar no cesa y se conoció un dato revelador sobre el origen del conflicto.

En las últimas horas la hija mayor del conductor de Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre, Barbara Lanata, rompió el silencio y brindó detalles de la disputa con la actual esposa del periodista, Elba Marcovecchio. Se trata de la hija mayor del periodista, fruto de su relación con Andrea Rodríguez.

"Es una situación de mierda para todos, nadie tiene ganas de pelear, estoy cansada porque cualquiera que tiene un familiar internado sabe que es agotador física y emocionalmente, pero contenta porque las cirugías salieron bien", sostuvo Barbara Lanata en una nota al programa "A la Tarde" conducido por Karina Mazzocco en América TV.

En ese sentido, la hija mayor de Jorge Lanata reveló el motivo de la pelea con Elba Marcovecchio: "No hay temas económicos, por mí que se quede con todo. Todo esto empezó por falta de comunicación familiar, si hubiera habido una comunicación más fluida no hubiese pasado. Cuestionamos actos en algunas internaciones de mi papá que no estuvieron buenos, como esto de la lista por la que mi mamá no podía entrar, entre cosas cosas".

Luego Barbara Lanata, en relación al conflicto familiar que se recrudeció mientras Jorge Lanata atravesaba atravesaba un delicado momento de salud, destacó que su madre, Andrea Rodríguez, finalmente pudo ver a su ex pareja. "Pudo venir, por suerte. Estaba contenta. Hasta ahora no había podido venir porque la lista de ingresos solo la podía armar Elba y a partir de ahora puedo autorizar yo también”, explicó

Cómo es la relación de Elba Marcovecchio con las hijas de Jorge Lanata

Siguiendo con la entrevista con el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV, Barbara Lanata afirmó que casi no tiene relación con la actual esposa de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio. "Yo no vivo con mi papá, así tuve muy poca relación con Elba. Almorzábamos solos y ella no venía. Yo intenté sentarme, en su momento, a tomar un café con ella pero nunca me contestó y a esta altura es demasiado tarde", enfatizó.

La joven también se refirió al posteo de Marcovecchio en redes sociales en el que afirmó que Lanata le había adelantado que sus hijas y sus exesposas se iban a “matar por la plata”. Al respecto, sostuvo: "Me parece que eso habla más de ella que de nosotras, la verdad. Además, yo estoy segura de que mi papá nunca dijo eso. Y si lo dijo, que ahora ella salga a contarlo, me parece muy bajo, sobre todo para mi hermana, que es chica. Además, nosotras nunca hablamos de plata", aseguró la hija de Jorge Lanata.