Revelan que Juana Viale era el plan B para reemplazar a Mirtha Legrand: "Yo era la primera"

Sacaron a la luz que El Trece no pensó como la primera opción a Juana Viale para reemplazar a Mirtha Legrand, sino que en realidad el plan A del canal era otro.

Juana Viale conduce desde hace casi dos años los programas de su abuela Mirtha Legrand, quien se alejó de la televisión por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, una famosa presentadora reveló que la nieta de Legrand no estaba en los planes y que fue simplemente un plan B ante algunos hechos desafortunados.

Marcela Tinayre fue la protagonista de una extensa entrevista con Intrusos (América TV), el programa de televisión abierta que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y allí se refirió no solamente a la salud de Mirtha Legrand, sino también a que Juana Viale nunca fue "la opción A" de El Trece para reemplazar a la diva de 94 años durante la pandemia de coronavirus.

En el canal del Grupo Clarín habían pensado primero en otra mujer para sustituir a "La Chiqui" mientras no podía ir al estudio, aunque finalmente fue su propia nieta la que ocupó el lugar y se mantiene allí hasta la actualidad, desde hace ya más de un año y medio, al mando de Almorzando con Mirtha Legrand y de La Noche de Mirtha. Allí reveló la noticia que dejó en ridículo a su hija.

Marcela Tinayre reveló que Juana Viale era el plan B para reemplazar a Mirtha Legrand: "Yo era la primera"

Como parte del diálogo con Intrusos en la emisión del miércoles 3 de noviembre de 2021, la empresaria y conductora de 71 años reconoció que El Trece pensó en la primera instancia en ella misma para sentarse en el sillón de su propia madre en pleno aislamiento de ella por el COVID-19: "´Nacho´ Viale (el productor, hermano de "Juanita") me ofreció conducir el programa".

Incluso cuando Pallares le preguntó si "le hubiera gustado" liderar ambos ciclos, fue contundente: "Me sorprende que no hayas mirado el archivo, porque yo ya lo hice muchas veces...". Igualmente, Adrián le aclaró: "¡Sí, ya sé! Acá lo hemos dicho muchas veces. Eras la heredera natural a hacerlo, primero porque sos conductora".

Entre risas,y más profundamente, Tinayre continuó: "Juana ha logrado algo, que es hacer un programa mítico. Hay que ser muy hábil para eso. Cuando pasó lo de mamá, que dijo ´me voy a mi casa´ por la pandemia, me llamó ´Nacho´ para hacerlo, pero no podía entrar al canal porque tengo arriba de 60 años. Y no correspondía que yo estuviera en el canal".

"Lo iba a hacer, pero cuando ´Nacho´ me llama un lunes y el martes sale esta reglamentación de los canales le dije ´llamala ya a Juana´. Y, fuera de que sea mi hija, me encanta ese desparpajo, esa insolencia...", añadió Marcela. Entonces, Pallares insistió y acotó "sacando eso, vos fuiste la primera opción, como se ha hecho otras veces...", a lo que la entrevistada contestó con un rotundo "sí, señor".

Marcela Tinayre se refirió a las fuertes críticas a Juana Viale

Cuando la panelista Karina Iavícoli la consultó con relación a quienes suelen cruzar con dureza a "Juanita" porque no está lista para la función y demás, su madre la defendió: "En esta profesión, sé que la mitad te quiere y la mitad no, sino no podés hacerla. Partamos de eso. Segundo, creo que Juana es súper informada, es una gran tímida que ha tenido que vencer muchas cosas. Y tercero, ha sido una gran acosada Juana también, eh... Por los medios, por una cantidad de cosas, porque ella quería ser pública y no serlo. Igual que yo cuando empecé a hacer televisión hace mil años, que quería hacer televisión y que nadie me viera".

Marcela Tinayre reveló detalles desconocidos sobre el reemplazo de Juana Viale a Mirtha Legrand.

Para cerrar, Tinayre lo hizo a puro elogio con Viale: "Ha crecido muchísimo. Cuando son críticas de trabajo, hay que bancársela. Las que me duelen son las críticas y las cosas personales, en esas sí salgo a defenderlos a mis hijos, pero mis hijos ya están grandes y pueden defenderse solos. Cada uno tiene su personalidad y sabe afrontar cada tema que les toca vivir. Tampoco quiero ser ´la vengadora´".