Marcela Tinayre se quebró por la internación de Mirtha Legrand: "Sosteneme"

La celebridad se sinceró sobre el mal momento que pasó tras la internación de su madre. Marcela Tinayre debió asistir a su programa ese día.

La conductora de televisión Marcela Tinayre expresó su angustia tras la internación de su madre, Mirtha Legrand. La celebridad debió asistir a su programa a las pocas horas de la hospitalización de la diva de los almuerzos, lo que supuso una gran angustia que debió soportar durante toda la emisión.

“Todo el mundo está enterado de lo que pasó con mi mamá. Ayer, antes de empezar el programa mi mamá no se sentía bien. Y yo no dije nada, solo le dije a mi panelista Álvaro ‘sosteneme hoy’. Porque la verdad fue muy difícil hacer el programa”, comenzó su descargo la madre de Juana y Nacho Viale, en alusión a cuánto le costó hacer su ciclo Las Rubias, que lleva adelante junto con Adriana Constantini y Marcela Gotlib.

“Hice el programa sumamente angustiada, preocupada. Me asusté mucho. A pesar de todo, me gustó el programa que hice ayer porque logré concentrarme a pesar de los mensajes que me llegaban. Terminé el programa y me fui corriendo al Mater Dei, los médicos, les quiero agradecer a todo el equipo que fue fabuloso”, continuó la hija de Daniel Tinayre, en referencia a los sentimientos que tuvo durante la emisión de su programa.

Tinayre cerró su descargo y aludió a cuánta atención recibieron en el centro donde su madre se encuentra internada: “Estuvimos re contenidas porque en un principio no la podíamos ver… los partes médicos ya se han pasado, tiene dos stents, está regia, sentada, almorzando, da una paz enorme. Agradecer al público y a la prensa. Mirtha Legrand está bárbara. Yo personalmente me asusté mucho como hija pero ya casi lo podemos contar como una anécdota”.

El último parte médico de Mirtha Legrand

A través de Twitter, se publicó cuál es el estado de salud actual de Mirtha Legrand y se informó: “La señora Mirtha Legrand continúa en franca mejoría al tratamiento realizado, con buena evolución en las últimas 24 hs. Agradeciendo a todos, rogamos prudencia en los comentarios y respeto hacia Mirtha y su familia. Mañana a las 11 hs. emitiremos un nuevo parte médico”.

La burla de Marcelo Mazzarello a Mirtha Legrand

El actor se expresó en sus redes sociales sobre las afecciones que Mirtha Legrand ha tenido en su corazón, donde tuvo una obstrucción, y las relacionó con la inoculación contra el coronavirus. “El virus mutó a una nueva variante que se llama stent. Y viene con la vacuna”, escribió Mazzarello en su cuenta de Twitter.