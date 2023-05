Repudiable advertencia de Karina Iavícoli a La China Suárez por un hombre casado: "Dios no quiera"

Una periodista de espectáculos alertó sobre el acercamiento de los actores. "La China" Suárez y un famoso actor harán de pareja en una serie.

Karina Iavícoli advirtió a Eugenia "la China" Suárez por el actor que interpretará a su pareja en la próxima serie que protagonizará. La periodista dio a conocer que se trata de un artista que está casado con una actriz muy popular desde hace más de veinte años y con quien tiene dos hijos.

"El viernes estuvieron grabando y haciendo fotos de lo que va a ser la promoción de la serie de Star Plus", informó Maite Peñoñori en Intrusos sobre la ficción que Suárez protagonizará con Pablo Echarri para la famosa plataforma. "Esa es la imagen de ellos dos, que son los protagonistas. ¿De qué hace la China Suárez? Paradójicamente es periodista. Ella que detesta a los periodistas. Su personaje se llama Sabrina y es periodista de investigación", agregó la panelista de Intrusos.

Maite: El personaje de la China se logra mimetizar muy bien con cualquier situación y manipular a cualquier entrevistado para lograr lo que ella quiere, sin mostrarse expuesta ni mostrar sus emociones. Pero su investigación se traba cuando se cruza con Salvador, el personaje de Pablo Echarri.

Pampito Perelló: Le va a salir re bien.

Karina Iavícoli: Dios no quiera que la ficción se convierta en realidad.

Pampito Perelló: ¡Ay, Karina! ¡Qué comentario!

Flor de la V: Innecesario...

Maite: Ay, Karina, no seas mala. Sos la araña vos.

"¿Saben por qué Iavícoli la odia a la China? Porque una vez le pidió que se retire de una mesa, en una radio, cuando fue a dar una entrevista", informó Perelló en alusión a una antigua disputa entre Suárez y la periodista. Por su parte, ella respondió: "No. Y primero que no creo ser tan importante en la vida de la China como para que me odie. Segundo, me da una cosita".

El descargo de La China Suárez tras su ruptura con Rusherking

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste", escribió la joven en el pie de foto de la publicación en la que anunció su ruptura del músico. Y sumó: "Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida". Por su parte, Rusherking informó en aquel momento: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon".