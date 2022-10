Reapareció el novio de Julieta tras ver el coqueteo con Marcos en Gran Hermano

El novio de Julieta Poggio apareció con un fuerte mensaje tras los coqueteos de su pareja con Marcos en Gran Hermano. La publicación de Lucca Bardarelli que generó las reacciones de las redes sociales.

El novio de Julieta Poggio protagonizó una publicación que generó revuelo entre los fanáticos de Gran Hermano. En medio de los coqueteos de la actriz con Marcos Ginocchio en la casa, Lucca Bardarelli le envió un fuerte mensaje a su pareja por medio de su cuenta de Instagram.

A través de una historia que subió a su cuenta, Bardarelli celebró un nuevo mes de relación con Julieta, quien hace más de dos semanas ingresó a la casa de GH para tratar de ganar el reality de Telefe. "Feliz mes mi vida. Te amo con toda mi alma y no veo la hora de que estés acá para abrazarte de nuevo".

Pese a que indicó que la extraña, el novio de Julieta le deseó que pueda estar mucho más tiempo en la casa para poder consagrarse en Gran Hermano y obtener el premio económico. "Ojalá sea dentro de mucho", manifestó. Y concluyó: "¡Seguí disfrutando y rompiéndola! Nos vemos a la vuelta, mi amorcito".

Lo cierto es que el mensaje de Lucca Bardarelli llega en un momento en el que Julieta y Marcos están cada vez más cerca y unidos en la casa de GH. Incluso, y como si fuera poco, Maxi le sugirió al salteño que para poder conquistar a la actriz debe "hacer un trabajo fino", teniendo en cuenta que está en pareja y que al principio del reality advirtió que no va a traicionar a su novio.

El mensaje del novio de Julieta Poggio en Instagram.

Las reacciones de las redes tras los coqueteos entre Julieta Poggio y Marcos

La propuesta íntima de Julieta Poggio a Duki y Emilia Mernes

Todo comenzó cuando Julieta y el resto de sus compañeros estaban acostados tomando sol y conversando acerca de sus intereses sexuales y amores platónicos. Fue entonces cuando la influencer se sinceró y mencionó a la pareja de artistas musicales.

"Mora le quiere dar a Duki y Julieta quiere un trío con Duki y Emilia. Un día tranquilo en la casa de Gran Hermano, por suerte", publicó un usuario de Twitter junto con el clip del momento. En el video, se puede escuchar a Julieta decir: "A mí me encantaría estar con Emilia, te juro. Con Duki y Emilia, ay... Un trío con ellos...".

Cientos de usuarios de las redes sociales celebraron estos dichos de Julieta, especialmente después de las declaraciones bifóbicas de Martina Stewart Usher, otra de las participantes, quien en su presentación manifestó su rechazo por las personas bisexuales.

Martina, de 25 años. había contado que tiene una prima bisexual y que no entiende su orientación sexual y millones de televidentes y figuras públicas manifestaron su indignación. "A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, había pronunciado Martina.

Quién es Julieta Poggio, participante de Gran Hermano 2022

Julieta Poggio tiene 20 años de edad, se desempeña como modelo, actriz y profesora de danza. De acuerdo a lo que comentó en su presentación para Gran Hermano, estudió "ballet y jazz, ,pero hoy en día, lo único que quieren bailar las nenas es reggaetón". Asimismo, indicó: "Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne. Me gusta estar siempre bien arreglada, prolija; soy muy coqueta".

En tanto, Poggio dejó en claro que no le gusta "cocinar", "limpiar" ni "lavar los platos". "Que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta, mi mamá siempre me reta por eso. Así que bueno, lo estoy trabajando con la psicóloga. Soy muy sincera, siempre digo la verdad, guste o no. Así que que se la banquen, yo soy así", concluyó.