Quién se va de El Hotel de los Famosos: el nombre del participante eliminado

Se filtró el nombre del participante eliminado de El Hotel de los Famosos, el programa de El Trece que conducen Pampita y El Chino Leunis. Quién es el próximo concursante que se va del reality.

El Hotel de los Famosos está cada vez más picante. El reality por el que Adrián Suar y el resto de las autoridades de El Trece apuestan no deja de tener momentos escandalosos y, para colmo, en las últimas horas se filtró quién es el próximo participante eliminado del programa.

Luego de la salida de Matilda Blanco, participante que quedó afuera durante la jornada del pasado lunes 18 de abril, hizo su descargo antes de despedirse. Y curiosamente, le hizo una fuerte declaración a Rodrigo Noya: "No te conocía, encontré una persona inteligente, avispada. Te odié, te quise, te odié, te quise, pero la última fue te quise. Me quedo con eso, sos un genio, y me encanta tu personalidad".

Tras los dichos de la productora de moda y asesora de imagen, Noya sorprendió y consideró que le gustaría marcharse de El Hotel de los Famosos: "Me tiembla la voz porque de verdad me costó mucho tomar la decisión que tomé, que es no continuar". En tanto, le avisó a la producción: "Quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podía tomar yo".

Los conductores y panelistas de El Hotel de los Famosos.

Frente a semejante propuesta, "El Chino" Leunis le consultó el motivo, por lo que el actor avisó: "No me encuentro, en el momento en el que estoy no me encuentro". Tras el anuncio que brindó, su continuidad causó incertidumbre entre los televidentes del reality de El Trece.

Quiénes son los participantes eliminados de El Hotel de los Famosos

Militta Bora.

Kate Rodríguez.

Nicolás Maiques.

Leo García.

Silvina Luna.

Matilda Blanco.

Lista de participantes que siguen en El Hotel de los Famosos

Alex Cannigia.

Rodrigo Noya.

Imanol Rodríguez.

Walter Queijeiro.

Chanchi Estévez.

Martín Salwe.

Pato Galván.

Majo Martino.

Sabrina Carballo.

Lissa Vera.

Melody Luz.

Participantes de El Hotel de los Famosos.

Pero, ¿quién se va de El Hotel de los Famosos? De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, en las redes sociales se filtró que Rodrigo Noya es el próximo participante eliminada. Sin lugar a dudas, al actor se le hizo muy difícil su participación en el reality, donde no logró tener una estabilidad y protagonizó un amor-odio entre los miembros del programa de El Trece.

Jorge Lanata destruyó a El Hotel de los Famosos

Luego de las fuertes críticas de Marina Calabró al reality, el conductor reconoció que vio una de las emisiones y despedazó a El Hotel de los Famosos. "Te quedaste corta...", le dijo en principio a su panelista. Y luego sostuvo que dicho reality "es de una berretada infernal, el lugar parece una tapera tirada en el medio del campo, los muebles son una porquería, las mesas, las sillas...". Sin piedad, dijo al aire que "quieren hacerlo parecer un hotel lujoso y es una porquería. Los juegos son horribles".

"Ya está eso de ver a los tipos tirados en la cama a la noche, al estilo Gran Hermano, y que la cámara se ponga en blanco y negro. Ya está esa imagen... Ya lo vi hace 25 años, ¡es viejo!", se quejó. "¿Eso es de la misma productora de MasterChef? Nah, bueno... ¡Déjense de joder y pongan la guita! Si por MasterChef pagaron 100, acá pagaron 4", añadió.

Para cerrar el tema, muy molesto, Lanata aseguró: "Yo jodía con lo de los famosos, pero en serio... Yo no conozco a nadie, a nadie". "Lo peor es que yo me dedico a esto y a muchos los tuve que googlear... Yo no les puedo mentir", concluyó entre risas Calabró.